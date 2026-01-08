Los celestes se enfrentarán a equipo italiano en competición europea

Jueves, 08 Enero 2026 08:57

Grupo Herce Soria se enfrentará este mes de enero a un rival italiano en la Copa CEV.

El rival del equipo soriano será el Gas Sales Bluenergy Piacenza italiano, al que se medirá en doble partido en los octavos de final de la competición europea, en la segunda quincena de enero, con un primer partido en el pabellón de Los Pajaritos.

El equipo italiano ha dejado en la cuenta, en una eliminatoria ciertamente apretada, al Ceske Budejovice.

El Ceske ha forzado el set de oro al vencer 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, 25-22) y empatar la eliminatoria.

La rotación soriana se ha visto agraciada con el sorteo en la competición europea al clasificarse directamente para los octavos de final de la Copa CEV.

El choque de ida se jugará en Soria entre los días 20 y 22 de enero y la vuelta en Italia entre el 27 y 29 de enero.

Piacenza es una ciudad italiana de 103 464 habitantes, capital de la provincia homónima, en la región de Emilia-Romaña, entre Milán y Parma.

Esla ciudad más occidental de esta región, manteniendo fuertes relaciones con Lombardi, al norte, y en particular con Milán, pues se incluye en su área metropolitana.