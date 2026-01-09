El Sporting mira a fase de ascenso a Superliga 2 en 2026

El Moreno Sáez Sporting, líder del Grupo A de la Primera División Masculina, inicia la segunda parte de la temporada con el ambicioso objetivo de intentar clasificarse para la Fase de Ascenso a Superliga 2, la categoría en la que compitió durante las dos últimas campañas.

Nueve victorias y dos tropiezos figuran en el casillero del Moreno Sáez Sporting, que acumula 28 puntos, por los 23 que tienen tanto el Club Voleibol Oviedo -al que doblegó por 3-1 en el último partido de 2025- como el CyL Palencia 2025.

Precisamente este último equipo les infligió a los sorianos una de las dos únicas derrotas de la primera vuelta. La otra la sufrió el Moreno Sáez Sporting ante el Jatorkide de Vitoria (Álava) en el Polideportivo de Los Pajaritos, donde este sábado, a las 19:15 horas, se medirá al Río Duero Soria.

Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa -en su doble papel de entrenadores-jugadores del primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo- dirigen a una plantilla en la que se mantienen doce de los protagonistas del histórico ascenso a Superliga 2 de hace algo más de dos años y medio.

Ocho de ellos han jugado habitualmente durante la primera vuelta: Rubén Bahón, Álex Gómez, Daniel González, Pablo Mugarza, Sergio Pascual, Fernando Soria y los propios Hernández y Vinuesa.

Esta relación la completan Alberto Salas, Christopher Pedraza, Diego Arranz y Rubén Hernando. También han contribuido al liderazgo del Moreno Sáez Sporting durante el primer tramo del curso otros seis jugadores: Raúl Pascual, Daniel Martín, Fernando Ormazábal, Pablo Blanco, Aarón Molina y el todavía juvenil Mateo Sanjuán.

Está previsto que la Fase de Ascenso a Superliga 2 se dispute del 24 al 26 del próximo mes de abril y para ella se clasificarán los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos en los que están divididos los 48 equipos que esta temporada participan en la Primera División Masculina.

El Moreno Sáez Sporting tendrá que visitar la cancha de su más directo perseguidor, el Club Voleibol Oviedo, y recibirá en el Polideportivo de Los Pajaritos al CyL Palencia 2026. Estos duelos están programados para las dos últimas jornadas de la temporada. Los sorianos visitarán al cuarto clasificado, el Jatorkide, y ejercerán como locales ante el quinto, el Club Voleibol Oleiros de La Coruña. La última jornada de la temporada regular se disputará el próximo 21 de marzo.