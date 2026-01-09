Los celestes inician en Manacor exigente calendario de enero

Grupo Herce Soria comienza este fin de semana la segunda vuelta de la Superliga con visita a la exigente cancha del Manacor.

Conectabalear CV Manacor (cuarto con 22 puntos) acoge en su pista el partidazo de la jornada, la visita a archipiélago de Grupo Herce Soria (segundo con 29 puntos).

Los locales saben de la importancia de un duelo que puede alejarlos de un Melilla al alza, mientras que los celestes saben que no puede dejar escapar ni una sola oportunidad ante el avance impasible de Guaguas.

Enero presenta un calendario ciertamente exigente para la rotación de Alberto Toribio, que además de la competición nacional, tendrá que encarar la eliminatoria de octavos de la Copa CEV, frente a Gas Sales Bluenergy Piacenza, de Italia.

Tras Manacor, el equipo soriano recibirá en Los Pajaritos al Conqueridor Valencia. Una semana después viajará hasta Almeria para enfrentarse al Unicaja. Y cerrará el mes de enero, recibiendo en Los Pajaritos al Tarragona.

Los celestes, según ha confirmado la Federación Europea de Voleibol (CEV), recibirán el próximo 21 de enero, en Los Pajaritos, a las 19.30 horas, al equipo italiano.

El partido de vuelta se disputará en Piacenza, el 28 de enero, a las 20:30 horas.

El pistoletazo de salida de la décimo segunda jornada de la Superliga lo dará el sábado el Servigroup Playas de Benidorm - Bus Leader San Roque, un partido clave en la zona de la ‘quema’.

Tan solo media ahora después arrancará el Unicaja Costa de Almería - Pamesa Teruel Vb, otro partido con dos equipos necesitados de los tres puntos.

A las 19.00 horas Conqueridor Valencia recibe la visita del colista, un Instercap Asisa Tarragona SPSP que no ha sumado ni un solo punto en todo el campeonato.

El último duelo del sábado será el que enfrentará a CV Guaguas - UC3M Voleibol Leganés (18.30 hora local canaria). El líder no podrá acusar el esfuerzo realizado esta semana en la Champions ante un Leganés que enlaza dos victorias consecutivas a domicilio y que sueña con la gesta en Canarias.

Ya el domingo, a las 17.00 horas, CV Melilla cerrará la Jornada 12 con la visita de Cisneros La Laguna, un encuentro que puede servir a los locales para distanciarse de Manacor o recortar distancias con Soria.