Los celestes se quedan a cero en su visita a Manacor

Sábado, 10 Enero 2026 20:43

Grupo Herce Soria se ha quedado a cero en su visita a la complicada cancha del ConectaBalear CV Manacor, que ha sumado tres puntos importantes para continuar con su línea ascendente.

En un encuentro donde la igualdad se ha hecho notar, ha sido el equipo de Alexis González quien ha sabido gestionar mejor los momentos clave y sellar la primera victoria del año 2026.

El primer set ha estado marcado por errores no forzados de una rotación soriana que se ha mostrado imprecisa, hecho que ha aprovechado Manacor, que ha empezado enchufado en servicio y sólido en bloqueo.

El conjunto soriano ha intentado recortar distancias desde la red, pero no ha encontrado la forma de superar la defensa local.

El tándem Nieves y Linares han capitaneado el set ante un Soria que no ha terminado de romper el juego del rival.

Manacor ha puesto contra las cuerdas la recepción visitante y ha cerrado el set por 25-17.

El segundo set ha sido más igualado. Soria ha sacado a relucir su servicio ante un Manacor que le ha pisado los pies con su bloqueo y con un parcial de 5 puntos ha girado las tornas del marcador (16-14).

A pesar de que algunos errores en saque local le han penalizado en momentos clave, el equipo de González se ha mantenido fuerte y ha sabido resolver las jugadas sorianas para cerrar un apretado segundo juego (25-23)

La igualdad ha marcado el inicio del tercer set, donde ha habido intercambio de errores en saque.

Manacor ha empezado a imponer su ritmo con un ataque contundente y se ha beneficiado de los errores visitantes.

La solidez ofensiva del equipo manacorí ha permitido abrir brecha en el marcador ante un Soria que, en los compases finales, se ha enchufado en ataque y ha conseguido poner las tablas en el marcador (23-23), pero finalmente Manacor ha cerrado el set y el partido (25-23).