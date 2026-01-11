La selección española sub-18 de Maján y Chamarro consigue pasaporte para Europeo

Domingo, 11 Enero 2026 09:00

La selección española sub18 masculina, en la que están integrados los sorianos David Maján y Víctor Chamarro, estará en el Campeonato de Europa de su categoría después de proclamarse vencedor del torneo WEVZA disputado en la localidad portuguesa de Viana do Castelo.

https://www-old.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=84754&setN=0

España se ha enfrentado en el último encuentro a Francia, en un choque donde necesitaba sumar un set para obtener el billete al torneo continental, pero en el que los pupilos de Fredinson Mosquera han sabido hacerse con un trabajado triunfo en el desempate (27-25/22-25/23-25/38-36/15-11) remontando un 1-2 en contra para hacerse con la victoria en el tiebreak.

Francia era el último escollo entre la selección sub18 masculina y el Campeonato de Europa.

Los dos dominadores del WEVZA de la categoría se enfrentaban en la última jornada y el choque no ha defraudado.

Los galos han controlado el desarrollo del primer set, poniendo en apuros a los jugadores de Fredinson Mosquera con un gran bloqueo y asumiendo muchos riesgos con su saque.

Los españoles han equilibrado el marcador en la recta final para pasar del 18-21 al 27-25 con los puntos de Roger Monzó y Aleix Bernía.

España ya tenía su objetivo cumplido, pero no ha bajado los brazos.

Más al contrario, Francia ha redoblado esfuerzos para mantener su dominio del juego.

El trabajo galo en saque ha mermardo la construcción española y con su bloqueo y los puntos de Matteo Mrozek han volteado el marcador del Centro Cultural de Viana do Castelo.

Con el 1-2 en el marcador, España se ha puesto el mono de trabajo para buscar el desempate.

Francia no quería que el duelo se alargase y los empates se han sucedido con hasta siete bolas de partido para los galos, que no han podido aprovechar.

España ha forzado el tiebreak con un sensacional 38-36 y ha dado un golpe moral a su rival.

En el quinto set, los jugadores de Fredinson Mosquera han dominado en todo momento el desarrollo del parcial para completar de forma invicta su paso por el torneo WEVZA de la categoría, con el mejor desenlace, el billete directo al Campeonato de Europa que se disputará del 7 al 18 de julio en Cisterna di Latina (Italia).