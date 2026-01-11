La derrota de los celestes en Manacor hace más líder al C.V. Guaguas

El C.V. Guaguas ha trasladado a la competición nacional el buen momento mostrado en la CEV Champions League y ha dominado con un gran saque y bloqueo a los madrileños del Leganés (3-0).

Grupo Herce Soria sigue segundo al término de la décimo segunda jornada de la Superliga, con 29 puntos, cuatro menos que Guaguas, el líder, y cuatro más que Manacor.

C.V. Manacor se consolida en tercera plaza de Superliga tras ganar a los celestes. Ahora suman 25 puntos, con tres de ventaja sobre Melilla, que tendrá que disputar esta tarde s partido frente al Cisneros.

La quinta plaza es para Conqueridor Valencia, con 21 puntos; la sexta para Teruel, con 19 puntos, la séptima para Cisneros, con 15 puntos –a falta del partido de esta tarde-; la octava, para Unicaja, empatado a puntos, 13, con Leganés.

https://www.rfevb.com/superliga-masculina-clasificacion

Servigroup Benidorm ha abierto la segunda vuelta con una importante victoria 3-0 ante Bus Leader San Roque, en el exitoso estreno de Matías Guidolin como técnico alicantino.

Léleman Conqueridor ha ganado 3-1 al Instercap Asisa Tarragona en un triunfo importante para mantenerse en la parte alta de una cada vez más equilibrada Superliga Masculina.

Pamesa Teruel Voleibol se ha llevado en el desempate un choque vibrante en la pista de Unicaja Costa de Almería.