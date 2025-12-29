Los celestes ceden en Supercopa ante un Guaguas más estable en su juego

Lunes, 29 Diciembre 2025 20:48

El Grupo Herce Soria ha caído por tres sets a cero frente a C.V. Guaguas en la Supercopa masculina de voleibol, disputada esta tarde en el polideportivo Pisuerga de Valladolid.

La rotación canaria se ha tomado la revancha deportiva de la derrota sufrida hace unos días en el polideportivo de Los Pajaritos y ha sumado un nuevo título a su palmarés, aunque los celestes han apurado hasta el final los juegos (26-24, 25-23 y 23)

Los saques han penalizado al equipo soriano en los momentos decisivos, ante un rival que ha sido más estable en su juego.

El CV Guaguas llegaba a la cita como líder de la clasificación tras la primera vuelta, con una racha sobresaliente de diez victorias consecutivas y tan solo una derrota en el campeonato.

Los canarios han afrontado el encuentro con máxima motivación, en lo que será su tercera participación consecutiva en la Supercopa.

Por su parte, el Grupo Herce Soria ha disputado la segunda Supercopa de su historia, con la ilusión de resarcirse de su estreno en 2023, cuando cayó por un ajustado 3-2 precisamente ante el Guaguas.

Además, los sorianos ya habían demostrado que pueden imponerse al líder: en el último enfrentamiento liguero, el pasado 20 de diciembre, lograron una victoria en casa por 3-1 frente al conjunto dirigido por Camarero, un antecedente que añadía aún más emoción a la final, pero el poderoso Guaguas ha impuesto su ley.