Los infantiles de Sporting Río Duero disputarán final de Copa de España

Lunes, 29 Diciembre 2025 18:13

El equipo infantil masculino formado a raíz del acuerdo de colaboración suscrito entre el Río Duero Soria y el Sporting Santo Domingo jugará este martes, en Valladolid, la final de la Copa de España, la primera competición nacional de la temporada 2025-2026.

El cuadro soriano ha superado el lunes en semifinales al Paterna-Liceo Osos de Valencia por 2-0 (25-23 y 25-16) y luchará por su primer título a las 11:00 horas del martes, el día en el que se clausurará la Copa de España, en la que los alevines del Sporting Santo Domingo dependen de sí mismos para ganar la medalla de bronce.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting cayeron por 2-0 (25-20 y 25-15) ante el Esplugues de Barcelona y se enfrentarán al Sant Cugat en la final de consolación.

El Río Duero Soria y el Sporting Santo Domingo acordaron este verano que lo mejor para el futuro era gestionar de forma conjunta sus respectivas canteras masculinas.

El Río Duero se encarga directamente de los equipos A de las categorías cadete e infantil y del Sporting depende el día a día de los alevines y los benjamines.

Todo está encaminado a que los jugadores más destacados puedan ir aproximándose en el futuro al conjunto que el Río Duero tiene en Superliga.

El Río Duero Sporting cadete no se inscribió en la Copa de España de Almería, el infantil tiene la medalla garantizada, el Río Duero Sporting Alevín necesita derrotar al Fútbol Club Barcelona para acceder a la final de consolación y el benjamín no ha competido en Valladolid porque no se inscribieron suficientes equipos de esta categoría.

El Sporting Santo Domingo ganó cinco medallas en las dos últimas ediciones de la Copa de España y también ha estado representado en Valladolid por tres de sus equipos femeninos.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting han rendido a un nivel excelente, encadenaron cuatro victorias y sólo fueron superadas este lunes por el Esplugues de Barcelona.

Concluirán en el podio si baten el martes al Sant Cugat de Barcelona.

Las alevines del Sporting Santo Domingo A todavía pueden finalizar la Copa de España en la novena plaza y las benjamines de la entidad soriana, que compiten en Alevín Femenino 2 bajo la denominación de Sporting Santo Domingo B, necesitan una victoria este martes para eludir la última plaza de la clasificación final.