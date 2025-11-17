Balance soriano en el XXXI Cross Internacional de Soria, en Valonsadero

Lunes, 17 Noviembre 2025 20:39

Una vez más, los atletas sorianos demostraron su buen hacer en casa, durante la disputa del XXXI Campo a través internacional de Soria. Y de nuevo, desde las categorías absolutas, con Marta Pérez y Hugo de Miguel como principales puntales, pasando por prácticamente la totalidad de las competiciones que se llevaron a cabo el pasado domingo.

Marta Pérez Miguel volvió a emplearse a fondo pese a disputar una distancia muy superior a la habitual, logrando la décima plaza de la general. Por su parte, Hugo de Miguel fue el mejor soriano de la prueba absoluta masculina con una gran actuación que le llevó a la vigésima plaza.

No es su distancia, no es su disciplina habitual, pero Marta Pérez Miguel sigue haciendo el esfuerzo por correr en casa, en su prueba, el cross de Soria, donde ejerce de anfitriona.

El público soriano supo reconocérselo con un poderoso aplauso en la recta de meta y ella, volvió a poner todo lo que tenía, que, en su caso, siempre es mucho.

En esta ocasión, las piernas le dieron para ser décima en meta, quinta mejor española.

Una clasificación muy similar a la de años precedentes, de hecho, en los últimos cinco años, Marta ha sido la quinta mejor española en tres ocasiones, en las otras dos citas, incluso mejoró estos registros.

Pérez ha participado en 22 ocasiones en el cross de Valonsadero, desde su primera actuación en 2001 como benjamín. Desde entonces, tan solo se ha perdido dos ediciones.

Si Marta ha crecido con el cross soriano, lo mismo podría decirse de Hugo de Miguel.

El atleta del Atletismo Numantino finalizó este domingo en vigésima posición. Si bien es cierto que su posición es muy similar a la del curso pasado, en esta ocasión De Miguel fue ambicioso en la primera parte de la prueba, dejándose ver entre los mejores.

El siguiente soriano fue Eleazar Cantón (26º), seguido por Daniel Ruales (31º), Nacho Barranco (33º), Álvaro Gil (36º), Iván Peñalba (38º) y Daniel Cantero (52º).

En categoría masculina Sub 18, Beltrán Flores mejoró su segunda plaza del año pasado con una brillante carrera que le permitió alzarse con la primera posición.

En la misma categoría, pero en féminas, Elisabeth Giaquinta, también subió al podio, en este caso, en tercera posición.

En Sub 12, plata para Adrián Soriano, que se quedó a tan solo dos segundos de la victoria.

En Sub 10, Gianluca Salazar fue tercero.

El podio Sub 8 masculino fue para Alonso Martínez, Alejandro Valero y Manuel Llorente.

En la categoría inclusiva T20, Miguel Celorrio fue tercero.

En la cita popular, Ignacio Hernando fue el mejor soriano, llevándose el premio senior masculino, y en chicas, la mejor atleta de un equipo local fue Alicia Garijo.

Participación en Cross de Soria

Total de atletas en Valonsadero en 2010: 961 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2011: 955 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2012: 862 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2013: 1.036 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2014: 986 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2015: 766 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2016: 669 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2017: 753 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2018: 690 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2019: 808 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2021: 1.043 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2022: 816 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2023: 3.249 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2024: 718 corredores completan la carrera.

Total de atletas en Valonsadero en 2025: 627 corredores completan la carrera.