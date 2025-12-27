Sábado, 27 Diciembre 2025
Muy nuboso con probabilidad de lluvia
5.4 °C
Deportes | Atletismo

Clasificaciones oficiales de XII Legua y Media de Bayubas de Abajo

Seiscientos corredores han participado en décimo tercera edición de Legua y Media de Bayubas de Abajo. De ellos, 389 han completado la prueba de categoría absoluta, donde Alfonso Izquierdo y Julia Vozmediano fueron los más rápidos en categoría senior. Ya puedes consultar todas las clasificaciones oficiales.

https://soriatletismo.com/ficheros/Bayubas%202025_compressed-20251226-073512.pdf

 

