Clasificaciones oficiales de XII Legua y Media de Bayubas de Abajo
Seiscientos corredores han participado en décimo tercera edición de Legua y Media de Bayubas de Abajo. De ellos, 389 han completado la prueba de categoría absoluta, donde Alfonso Izquierdo y Julia Vozmediano fueron los más rápidos en categoría senior. Ya puedes consultar todas las clasificaciones oficiales.
https://soriatletismo.com/ficheros/Bayubas%202025_compressed-20251226-073512.pdf