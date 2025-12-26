Dani Mateo no se arrepiente de disputar la maratón de Málaga, una semana después de Valencia

Viernes, 26 Diciembre 2025 09:34

El atleta Dani Mateo ha señalado que no se arrepiente de haber disputado la Generale Maratón de Málaga, aunque el plan, según ha reconocido, tenía muchas fugas.

Mateo fue el primer atleta español en completar el pasado 14 de diciembre la distancia Generali Maratón de Málaga.

Fue séptimo, en una carrera donde se consiguió nuevo récord de la prueba, pero él estuvo lejos de la mínima para el Europeo del próximo año.

El ugandés Mande Bushendich se impuso en la distancia con un tiempo de 2:06:05, rebajando en más de minuto y medio el récord de la prueba,

Mateo, que llegó a Málaga después de retirarse antes del kilómetro 30 en el Maratón de Valencia una semana antes, afectado por un proceso gripal, completó la distancia en 2:13.14, lejos de la marca mínima que buscaba para el Europeo de Birmingham (2:09:30).

En los últimos días y tras su retirada en Valencia, Mateo había realizado varias pruebas de esfuerzo y sensaciones para determinar si estaba en condiciones de afrontar la carrera en Málaga.

Ahora ha publicado en su perfil de redes sociales que acudió a Málaga ilusionado, porque las sensaciones de los días anteriores eran buenas.

“A pesar de que lunes y martes lo pasé mal, eso había desaparecido de mi mente”, señala

Desde que se propuso correr en Málaga tenía claro salir en cabeza y a “jugar” (inconsciente de mi).

“Se prometía un paso a algo menos de 64’, y tenía claro que saldría ahí. De inicio aunque íbamos más rapido me encontraba increíble, kilómetros por debajo de 3’ y con la sensación de frenarme, estaba disfrutando!! En el km 15, avituallamiento, se descojona el grupo y los africanos se “tiran” a cerca de 2’50. Se acabó la maratón, aún aguante el ritmo hasta casi el kilómetro 25 pero esto es muy largo y solo imposible”, ha reconocido.

Pero Mateo ha apuntado que entonces la cuestión era seguir, y llegar a meta.

“Acabar acabaría, eso si, que larga es una maratón cuando estás solo y sientes que no hay ya nada que rascar”, ha reconocido.

Mateo ha señalado que no se arrepiente para nada de haber tomado la decisión de correr.

“Estaba claro que el plan tenía muchas fugas, pero esto es persistí, y ya que estábamos, era cuestión de una semana más”, ha apuntado.

A nivel deportivo el resultado ha quedado muy lejos de lo esperado, pero a nivel personal fue increíble, según ha resaltado.

Mateo ha reconocido el buen trabajo realizado desde el Maratón de Málaga por el apoyo que sintió en la prueba.

“En cualquier calle me llamaban por mi nombre y transmitían mucho apoyo y cariño. Gracias. Creo que se percibió (más aún viendo las bondades del circuito) que apostar por los atletas nacionales puede ser un éxito”, ha recalcado.