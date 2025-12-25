Soria participa en fénomeno popular de las carreras San Silvestres con varias citas

Jueves, 25 Diciembre 2025 09:55

España acoge más de mil carreras San Silvestres para despedir el año, un fenómeno popular al que también se ha apuntado la provincia de Soria, con varias pruebas en el calendario.

El nombre de la prueba se debe a Silvestre, papa de la Iglesia Católica del siglo IV que fue beatificado unos siglos después y que murió el 31 de diciembre del año 335.

La carrera no rinde homenaje al santo varón, sino que simplemente toma el nombre del día del santoral en que se celebra la competición.

La primera carrera de San Silvestre per se se celebró en São Paulo en 1925, organizada por Cásper Líbero periodista y director del periódico A Gazeta.

La prueba de Vallecas, que empezó a correrse en 1964, la San Silvestre española por excelencia, no es la primera que se corrió en nuestro país.

La carrera de Fin de Año más antigua fue la San Silvestre o Circuito de Nochevieja de Galdakao cuya primera edición data de 1961.

En Soria son varias las localidades que han incluido en su programa navideño una carrera de San Silvestre.

Así en Arcos de Jalon tienen una doble cita para despedir el año. A las 12.00 horas del 31 de diciembre está prevista la carrea San Silvestre. El Ayuntamiento ha invitado a correr disfrazado. Por la tarde, hay convocatoria para el Belén viviente.

En Duruelo de la Sierra también despedirán el año con una San Silvestre, en la tarde del 31 de diciembre.

En Ágreda, la carrera San Silvestre comenzará el 31 de diciembre, a las 11:00 horas, en la plaza Mayor, con categorías para chupetines, peques y grandes.

Las inscripciones son gratuitas y se invita a los corredores a disfrazarse y hacer que la prueba sea más divertida. Habrá premio para el mejor disfraz.

En San Pedro Manrique también se celebrará el 31 de diciembre, la XII San Silvestre sampedrana, una carrera popular, no competitiva, pensada para todas las edades y niveles, donde lo más importante es compartir y pasarlo bien. La cita es a las 16:30 horas.

El Burgo de Osma también despide el año a la carrera, con una San Silvestre que de disputa en la mañana del 31 de diciembre, a partir de las 12.15 horas, con tres categorías; juvenil y senior, pitufines e infantil.

El Royo acoge una de las Silvestres más populosas en la provincia. Ya hay más de 300 inscritos para la que será su novena edición.

En las ediciones anteriores siempre ha ido incrementando el número de participantes y la organización se ha propuesto seguir creciendo, poco a poco, pero con paso firme, y convertir a esta carrera en un referente dentro de las "San Silvestres" de la provincia.

El precio de inscripción para la categoría absoluta será de 8 euros hasta el 21 de diciembre, del día 22 al día 29 su precio será de 10 euros.

Para las categorías sub 16 y chavales el coste de la inscripción será de 4 euros independientemente de la fecha.

La inscripción para las categorías niños, peques y chupetines será gratuita

La ayuda económica de una treintena de empresas vinculadas a El Royo y una legión de voluntarios disponibles cada vez que se les requiere hacen posible esta prueba el último día del año.

Soria capital despedirá el año el próximo 27 de diciembre, con la XXX Carrera Popular de Navidad5, organizada por el Club Atletismo Puente del Canto,