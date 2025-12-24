Alfonso Izquierdo e Itamar Sutil ganan XII Legua y Media de Bayubas de Abajo

Miércoles, 24 Diciembre 2025 16:03

Alfonso Izquierdo ha sido el más rápido en la Legua y Media Navideña de Bayubas de Abajo, que ha cumplido su décimo segunda edición con récord de participación.

Izquierdo, que ya sabía lo que es ganar en esta prueba –lo había hecho en dos veces antes de iniciarse la competición, ha roto la carrera en el primer kilómetro, al imponerse un fuerte ritmo en la subida al pinar por donde se desarrolla buena parte del recorrido, y distanciar a sus inmediatos perseguidores.

Izquierdo ha entrado en meta en primera posición con un tiempo de 20 minutos y 24 segundos en completar un circuito de 6.300 metros.

La segunda plaza ha sido para el agredeño Víctor Carrasco, con cuatro segundos más.

Se ha impuesto en los últimos metros, en la subida hasta la plaza Mayor de Bayubas de Abajo, a David Rodríguez Rujula, corredor máster A, que ha entrado en meta seis segundos después

La primera mujer en cruzar la línea de meta ha sido Itamar Sutil, sexta en la clasificación general con un tiempo de 21 minutos y 16 segundos.

La décimo segunda edición de la Legua y Media navideña de Bayubas de Abajo ha puesto nuevo récord de participación, con seiscientos corredores en las diferentes categorías.

Clasificación general (6.300 metros)

1. Alfonso Izquierdo (20,24)

2. Víctor Carrasco (20.28)

3. David Rodríguez Rujula (20.36)

4. Jordán Lázaro (21.05)

5. Jaime Izquierdo (21.10)

6. Itamar Sutil (21.16)

7. Ignacio Lahuerta (21.36)

8. Eduardo Gil (21.53)

9. Joel Martínez (22-11)

10. Victor López (22.19)

11. Daniel Castro (22.29)

12. David Gamarra (22.32)

13. Germán Pinilla (22.34)

14. Victor Manuel de Miguel (22.45)

15. Eduardo Gómez (22.46)

16. Alvaro Sanz (23.19)

17. Carlos irigoyen (23.27)

18. Pablo Sánchez (23-28)

19. Eduardo Esteban (23.47)

20. Miguel Ángel Romera (24.04)

21. Pedro Javier Soriano (24.07)

22. Kevin Rodríguez (24.13)

23. Carlos Elvira (24.17)

24. Alejandro Pozas (24.19)

25. Guzmán Verdugo (24.23)