Inscripciones abiertas para XI edición de Carrera de Reyes en San Esteban de Gormaz

Martes, 23 Diciembre 2025 15:17

Regresa a San Esteban de Gormaz la Carrera de Reyes. Será el próximo 5 de enero de 2026 con la edición número once, una cita que va consolidándose año tras año en el calendario de pruebas deportivas de la comunidad.

¿Qué mejor manera de empezar el año que haciendo un poco de ejercicio?

El 5 de enero, mientras los Reyes Magos ultiman sus preparativos, San Esteban de Gormaz se llena de zapatillas, dorsales y buen ambiente para celebrar una de las citas deportivas más esperadas del invierno soriano.

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz promueve y organiza este evento deportivo, que cuenta con la coordinación de la Sección de Atletismo de la Agrupación Deportiva San Esteban.

La XI Carrera de Reyes recorrerá el corazón la villa sanestebeña con Salida y Meta en la Plaza Mayor, con un trazado urbano que pasa por la Calle Mayor, los templos románicos de Santa María del Rivero y San Miguel Arcángel, y las bodegas tradicionales.

Un escenario único para correr, caminar o simplemente disfrutar del ambiente.

Inscríbete hasta el 3 de enero a través de la página web https://sanestebandegormaz.org/tienda/carrera-de-reyes-2026 .

Hay categorías para todos: desde los más pequeños de la casa (prebenjamines, a partir de 2019) hasta veteranos y andarines.

Pruebas de 180 metros a 5 kilómetros para que nadie se quede sin participar.

Las diferentes competiciones darán comienzo, en la Plaza Mayor de la villa a las 11:30 h. con las categorías inferiores y tras ellas, a las 12:30 h., tendrá lugar la salida para la prueba de los mayores.

Esta carrera goza también de otras peculiaridades respecto a otras que se celebran en el entorno, como puede ser la generosa bolsa del corredor para todos los participantes, el excelente vino de las viñas viejas de Soria Ribera del Duero que se entrega a los ganadores mayores de edad, además del trofeo, y sobre todo la de ser, para muchos, la primera carrera del año, sirviendo para comenzar el año haciendo deporte y, sobre todo, acompañados de un inmejorable ambiente de atletismo popular.

Los tres premiados por cada categoría subirán al pódium siendo coronados como reyes de la prueba, en un guiño simpático de vísperas de la festividad de los tres Reyes Magos, que una vez más, hace que esta carrera sea muy especial para los amantes del running.

Esta carrera no sería posible sin el esfuerzo de los organizadores, patrocinadores, colaboradores y toda aquella gente y voluntarios que ayudan desinteresadamente.

Toda la información de la Carrera de Reyes se puede consultar en https://sanestebandegormaz.org/posts/xi-carrera-de-reyes-de-san-esteban-de-gormaz