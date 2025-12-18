Segunda Quedada Solidaria: 24 horas corriendo en "La Dehesa"

Jueves, 18 Diciembre 2025 20:29

La segunda Quedada Solidaria: 24 horas Corriendo en La Dehesa, cuenta contigo. Será a primeros de enero, con un enfoque solidario.

Esta iniciativa se llevará a cabo de las 12 horas del sábado 3 de enero a las 12 horas del domingo 4 de enero.

No importa qué edad tengas, a qué hora vayas o cuánto tiempo puedes aguantar corriendo.

Ven cuando tú quieras, sin inscribirte y corre acompañado a un ritmo asequible para todos.

Por cada kilómetro que corras, donas 1 euros para la Asociación Alzheimer Soria.

Y si lo tuyo no es correr, puedes colaborar donando la cantidad que tú quieras.

Está aportación se llevará a cabo a través de donación de bizum o en el número de cuenta que señalamos en el cartel.

Durante las 24 horas habrá guardarropa, avituallamiento post-carrera, sorteos para todos los participantes y sobre todo, buen ambiente y ganas de pasarlo bien.



