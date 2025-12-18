El Ayuntamiento de Almazán aprueba presupuesto de 11,7 millones para 2026

Jueves, 18 Diciembre 2025 20:23

El Ayuntamiento de Almazán ha aprobado en pleno el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, con el voto en contra del equipo de la oposición.

El presupuesto de gastos e ingresos asciende a 11.697.231 euros e incluye una consignación en inversiones de casi 3,3 millones de euros, tras una liquidación récord de 2,3 millones de euros en el ejercicio 2024 en este ámbito, según ha informado el Ayuntamiento adnamantino.

Incluye este capítulo proyectos de restauración patrimonial y viaria, así como la incorporación de obras del ejercicio 2025 destacadas como la construcción del campo de fútbol de hierba artificial en el Parque de la Arboleda, la mejora de las condiciones de alumbrado público del municipio y, en el marco del impulso a la Agenda 2030 el avance en proyectos como la adecuación sostenible, ambiental y paisajística del entorno de la playa Santa Isabel, la adecuación de espacio junto al Paseo Alicante y la instalación de pasos de cebra con iluminación inteligente.

En palabras del alcalde Jesús María Cedazo, merece la pena destacar acciones dirigidas a la conservación del patrimonio y mejora de su entorno como la restauración y puesta en uso de la muralla en el tramo entre la Puerta de la Villa y la Puerta de Herreros, tras la reciente resolución definitiva por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, así como la finalización de la obra de restauración del puente medieval de tanta significancia en la villa y que está ligada tanto a fondos provenientes de distintas administraciones en cofinanciación con el propio ayuntamiento.

Ha destacado igualmente el alcalde la importancia de otra de las iniciativas en las que este equipo de gobierno está trabajando, tanto con otras administraciones como con la propiedad, y es la adquisición y proyección futura del Palacio de los Hurtado de Mendoza.

Asimismo, se realizarán, de acuerdo con la ayuda que finalmente conceda Diputación provincial de Soria las obras en la convocatoria de planes provinciales, habiéndose solicitado para iniciativas como la accesibilidad, adecuación y mejora energética de los vestuarios de las piscinas de verano, la mejora energética de la residencia de mayores Nuestra Señora de Guadalupe, redes y pavimentación en distintas calles, así como las obras en las entidades locales de Lodares y Balluncar, todo ello, por importe de 550000 euros.

Se concretan asimismo las transferencias a asociaciones culturales y deportivas del ámbito local con más de 300000 euros a entidades como el Patronato Nuestra Señora de Guadalupe, la Agrupación Musical Adnamantina, la coral polifónica, la asociación juvenil Parchís y la Asocicación globeros, que realizan actividades a lo largo del año en la villa, así como a la Federación de Triatlón de Castilla y León y a la SD Almazán.

El equipo socialista de Gobierno ha destacado, por ser una novedad, la aportación de 7.500 euros a la Asociación Cerámica Almazán para la celebración el próximo año del XVII Congreso de Ceramología en Almazán.

Además de estas cuestiones relacionadas con cultura, inversiones y transferencias, el Ayuntamiento de la villa presenta un presupuesto de gastos en el capítulo de personal de 3,2 millones de euros y de 2,5 millones en gasto corriente, cifras similares a las de 2025 y estimadas de acuerdo con la liquidación de ejercicios anteriores.

Importantes proyectos que mejorarán, a su juicio, los servicios públicos, los recursos turísticos patrimoniales y naturales, las infraestructuras municipales, con una importante apuesta por la en eficiencia energética que redundará en menor gasto corriente, la atención a nuestros mayores y que darán continuidad a las propuestas culturales, turísticas, sociales y deportivas de la villa.