Almazán impulsa Navidad sostenible con taller de confección de adornos ecológicos

Sábado, 13 Diciembre 2025 09:01

Como parte de las actividades programadas para estas navidades, el Ayuntamiento de Almazán ha celebrado este viernes un original taller de confección de adornos navideños en el que han participado diez personas que han aprendido a crear elementos decorativos a partir de materiales naturales biodegradables, fomentando así, de manera creativa, la participación ciudadana y la importancia de tener unas fiestas respetuosas con el medio ambiente.

La jornada, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, forma parte de las actividades de participación enmarcadas en el Plan de Puesta en Marcha de Agenda 2030, y demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Almazán con la sostenibilidad y la educación ambiental.

En el taller de dos horas de duración, e impartido por la empresa Flor de Lis Madera y Restauración, las personas participantes han elaborado su propio colgante navideño constituido, en su totalidad, por elementos biodegradables y materiales como madera, cuerda de lino, piñas, y pintura elaborada de forma artesanal, a partir de aceite de linaza.

Teresa Ágreda, concejala de Medio Ambiente, ha destacado en un comunicado la importancia de este tipo de actividades, creativas y originales, como puntos de encuentro ciudadano y una forma distinta de educar en la importancia de la reutilización, y el consumo responsable.

“Esta iniciativa es una manera de demostrar, con creatividad e imaginación, que podemos tener una Navidad sostenible en nuestros hogares, decorando con elementos que nos brinda la naturaleza”, ha destacado.

La estrategia de Puesta en Marcha de la Agenda 2030 permitirá avanzar en proyectos relevantes en Almazán focalizados en la conservación de la naturaleza, la movilidad sostenible y el uso de renovables, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, el taller de adornos navideños refuerza el ODS 12 (Producción y consumo responsables) al fomentar la reutilización de materiales, la reducción de residuos y un consumo más consciente en Navidad, así como el ODS 11(Ciudades y comunidades sostenibles) por ser una actividad que fortalece la implicación ciudadana y promueve hábitos sostenibles en el municipio.

De esta forma, la jornada se ha celebrado el ecuador de la agenda navideña adnamantina, coincidiendo con los actos centrales de la programación, que culminará el próximo 5 de enero.