"La huella del mal" llega a Almazán con su director, Manuel Ríos

Miércoles, 03 Diciembre 2025 17:17

El Ayuntamiento de Almazán inaugura tras el encendido la programación cultural navideña con la proyección de la película ‘La huella del mal’, un thriller ambientado en el yacimiento de Atapuerca que llegará a la villa acompañado por el propio director del film, Manuel Ríos San Martín.

Autor de la novela homónima, y también coguionista, el director participará después de la proyección en un coloquio con el público en el que, además, se sortearán ejemplares del libro entre los asistentes.

El responsable del área de Cultura del Consistorio adnamantino, Enrique Fernández Pinedo, ha informado de que el acto tendrá lugar en el Cine Teatro Calderón este próximo sábado, 6 de diciembre, a las 19.00 horas.

En primer lugar se proyectará la película ‘La huella del mal’, protagonizada por Blanca Suarez y Daniel Grao, y acto seguido tendrá lugar un coloquio moderado por el periodista local Santiago Rello en el que el público asistente podrá plantear sus preguntas a Manuel Ríos San Martín, autor de la novela y guionista y director de la película.

El film es una coproducción hispano-alemana que se presentó el pasado mes de marzo en el Festival de Cine de Málaga para, posteriormente, estrenarse en cines en el mes de abril. Entre su reparto destacan, como protagonistas, Blanca Suárez y Daniel Grao, dando vida a los personajes responsables de la investigación en este thriller que tiene como detonante un crimen ritual ambientado en el yacimiento arqueológico de Atapuerca.

Guionista de amplia experiencia, Manuel Ríos San Martín ha participado desde 1994 en innumerables series de televisión, con títulos tan conocidos como ‘Médico de familia’, ‘Compañeros’, ‘Raphael’ o ‘Sin identidad’, por mencionar solo algunas.

En lo que a películas se refiere, recordar que en 2001 escribió y dirigió ‘No te fallare’, la película con los personajes de la serie ‘Compañeros’. La película que se verá este sábado en Almazán, ‘La huella del mal’, es la primera adaptación de una de sus novelas.

Con esta actividad el Consistorio adnamantino abre la programación navideña, en la que se incluirán nuevas convocatorias de cine, literatura, música y deporte que se pueden consultar en la web municipal.