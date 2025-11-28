Casi 400.000 euros en sueldos de alcaldes sorianos en 2024
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, encabeza la retribución pública de todos los ediles de la provincia, que suman más de 400.000 euros en salarios en 2024, según datos oficiales.
Sorteos y premios navideños para revitalizar el comercio de San Esteban de Gormaz
El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha el informe anual del espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) que contempla las percepciones que han recibido los cargos públicos del país en el 2024.
Los alcaldes sorianos se han embolsado casi 400.000 euros en salarios, aunque la mayoría de ellos realizan sus funciones de manera gratuita, y en más de un caso, les cuesta dinero su dedicación.
O en otras palabras, de los 183 alcaldes de la provincia, sólo 43 han cobrado algún sueldo en 2024, según los datos oficiales.
El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), encabeza este particular ránking.
Por su “dedicación exclusiva” al Ayuntamiento de Soria ha percibido el año pasado 63.8714 euros brutos anuales.
El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo (PSOE), ha recibido 49.293,51 euros por el mismo concepto.
La alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez (PP), ha recibido 64.381,42 euros. Y el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo (PP), por una dedicación parcial, 40.000 euros brutos anuales.
El alcalde de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira (PP), ha percibido 33.500,04 euros en 2024, por su dedicación exclusiva, que ya no cobrará en 2025, por retirarse su asignación.
El alcalde de Covaleda, José Llorente (PSOE), por una dedicación parcial, ha cobrado 29.328,60 euros en 2024; la alcaldesa de Garray, María José Jiménez (PP), ha ingresado 22.606,87 euros, por una dedicación parcial; la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero (PSOE), ha ingresado 18.050,28 euros, por una dedicación parcial; el alcalde de Golmayo, Benito Serrano (PP), ha recibido 15.442,16 euros, sin dedicación.
El alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés (PP), por una dedicación parcial, ha percibido 12.667,10 euros; y el de Vinuesa, José Ramón Soria (PP), por una dedicación parcial, 12.519,36 euros.
No es la única remuneración que han percibido estos alcaldes en 2024, ya que tienen que ejercer el cargo en otras instituciones como la Diputación provincial.
|
Abejar
|
Parcial
|
18.050,28
|
Adradas
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Ágreda
|
Sin dedicación
|
6.914,88
|
Alconaba
|
Sin dedicación
|
4.560,00
|
Alcubilla de Avellaneda
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Alcubilla de las Peñas
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Aldealafuente
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Aldealices
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Aldealpozo
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Aldealseñor
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Aldehuela de Periáñez
|
Sin dedicación
|
210,00
|
Aldehuelas, Las
|
|
|
Sin dedicación
|
400,00
|
Alentisque
|
|
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Aliud
|
|
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Almajano
|
|
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Almaluez
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Almarza
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Almazán
|
Soria
|
Castilla y León
|
Exclusiva
|
49.293,51
|
Almazul
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Almenar de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
5.376,14
|
Alpanseque
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Arancón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Arcos de Jalón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
3.080,00
|
Arenillas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Arévalo de la Sierra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Ausejo de la Sierra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Baraona
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Barca
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Barcones
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Bayubas de Abajo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Bayubas de Arriba
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Beratón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
6.563,71
|
Berlanga de Duero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Blacos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Bliecos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Borjabad
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Borobia
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Buberos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Buitrago
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Burgo de Osma-Ciudad de Osma
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cabrejas del Campo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cabrejas del Pinar
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Calatañazor
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Caltojar
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Candilichera
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cañamaque
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Carabantes
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Caracena
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Carrascosa de Abajo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Carrascosa de la Sierra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Casarejos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Castilfrío de la Sierra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Castillejo de Robledo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Castilruiz
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Centenera de Andaluz
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cerbón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cidones
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
4.477,20
|
Cigudosa
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cihuela
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Ciria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cirujales del Río
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Coscurita
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Covaleda
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
29.328,60
|
Cubilla
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Cubo de la Solana
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
4.300,00
|
Cueva de Ágreda
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Dévanos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Deza
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Duruelo de la Sierra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Escobosa de Almazán
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Espeja de San Marcelino
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Espejón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Estepa de San Juan
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Frechilla de Almazán
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Fresno de Caracena
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Fuentearmegil
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
2.673,80
|
Fuentecambrón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Fuentecantos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
1.965,00
|
Fuentelmonge
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Fuentelsaz de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
5.959,00
|
Fuentepinilla
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Fuentes de Magaña
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Fuentestrún
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Garray
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
22.606,87
|
Golmayo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
15.442,16
|
Gómara
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Gormaz
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Herrera de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Hinojosa del Campo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Langa de Duero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
12.667,10
|
Liceras
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Losilla, La
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Magaña
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Maján
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Matalebreras
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Matamala de Almazán
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Medinaceli
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
600,00
|
Miño de Medinaceli
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Miño de San Esteban
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Molinos de Duero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Momblona
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Monteagudo de las Vicarías
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Montejo de Tiermes
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
4.200,00
|
Montenegro de Cameros
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Morón de Almazán
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Muriel de la Fuente
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Muriel Viejo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Nafría de Ucero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Narros
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Navaleno
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
5.242,66
|
Nepas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Nolay
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Noviercas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
4.180,00
|
Ólvega
|
Soria
|
Castilla y León
|
Exclusiva
|
46.381,42
|
Oncala
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Pinilla del Campo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Portillo de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Póveda de Soria, La
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Pozalmuro
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Quintana Redonda
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
500,00
|
Quintanas de Gormaz
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Quiñonería
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Rábanos, Los
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
900,00
|
Rebollar
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Recuerda
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
100,00
|
Rello
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Renieblas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Retortillo de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
1.950,00
|
Reznos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Riba de Escalote, La
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Rioseco de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Rollamienta
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Royo, El
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Salduero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
San Esteban de Gormaz
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
4.550,00
|
San Felices
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
San Leonardo de Yagüe
|
Soria
|
Castilla y León
|
Exclusiva
|
33.500,04
|
San Pedro Manrique
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Santa Cruz de Yanguas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Santa María de Huerta
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Santa María de las Hoyas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Serón de Nágima
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Soliedra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Exclusiva
|
63.876,14
|
Sotillo del Rincón
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Suellacabras
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
1.444,00
|
Tajahuerce
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Tajueco
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Talveila
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Tardelcuende
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
6.600,00
|
Taroda
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Tejado
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Torlengua
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Torreblacos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Torrubia de Soria
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Trévago
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
500,00
|
Ucero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Vadillo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Valdeavellano de Tera
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Valdegeña
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Valdelagua del Cerro
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Valdemaluque
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
3.213,00
|
Valdenebro
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Valdeprado
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
300,00
|
Valderrodilla
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Valtajeros
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Velamazán
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
5.232,00
|
Velilla de la Sierra
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Velilla de los Ajos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Viana de Duero
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
2.040,00
|
Villaciervos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Villanueva de Gormaz
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Villar del Ala
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
300,00
|
Villar del Campo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Villar del Río
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
250,00
|
Villares de Soria, Los
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Villasayas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
1.800,00
|
Villaseca de Arciel
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Vinuesa
|
Soria
|
Castilla y León
|
Parcial
|
12.519,36
|
Vizmanos
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
800,00
|
Vozmediano
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00
|
Yanguas
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
2.139,86
|
Yelo
|
Soria
|
Castilla y León
|
Sin dedicación
|
0,00