Casi 400.000 euros en sueldos de alcaldes sorianos en 2024

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, encabeza la retribución pública de todos los ediles de la provincia, que suman más de 400.000 euros en salarios en 2024, según datos oficiales.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha el informe anual del espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) que contempla las percepciones que han recibido los cargos públicos del país en el 2024.

Los alcaldes sorianos se han embolsado casi 400.000 euros en salarios, aunque la mayoría de ellos realizan sus funciones de manera gratuita, y en más de un caso, les cuesta dinero su dedicación.

O en otras palabras, de los 183 alcaldes de la provincia, sólo 43 han cobrado algún sueldo en 2024, según los datos oficiales.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), encabeza este particular ránking.

Por su “dedicación exclusiva” al Ayuntamiento de Soria ha percibido el año pasado 63.8714 euros brutos anuales.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo (PSOE), ha recibido 49.293,51 euros por el mismo concepto.

La alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez (PP), ha recibido 64.381,42 euros. Y el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo (PP), por una dedicación parcial, 40.000 euros brutos anuales.

El alcalde de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira (PP), ha percibido 33.500,04 euros en 2024, por su dedicación exclusiva, que ya no cobrará en 2025, por retirarse su asignación.

El alcalde de Covaleda, José Llorente (PSOE), por una dedicación parcial, ha cobrado 29.328,60 euros en 2024; la alcaldesa de Garray, María José Jiménez (PP), ha ingresado 22.606,87 euros, por una dedicación parcial; la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero (PSOE), ha ingresado 18.050,28 euros, por una dedicación parcial; el alcalde de Golmayo, Benito Serrano (PP), ha recibido 15.442,16 euros, sin dedicación.

El alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés (PP), por una dedicación parcial, ha percibido 12.667,10 euros; y el de Vinuesa, José Ramón Soria (PP), por una dedicación parcial, 12.519,36 euros.

No es la única remuneración que han percibido estos alcaldes en 2024, ya que tienen que ejercer el cargo en otras instituciones como la Diputación provincial.

Abejar

    

Parcial

18.050,28

Adradas

    

Sin dedicación

0,00

Ágreda

    

Sin dedicación

6.914,88

Alconaba

    

Sin dedicación

4.560,00

Alcubilla de Avellaneda

    

Sin dedicación

0,00

Alcubilla de las Peñas

    

Sin dedicación

0,00

Aldealafuente

    

Sin dedicación

0,00

Aldealices

    

Sin dedicación

0,00

Aldealpozo

    

Sin dedicación

0,00

Aldealseñor

    

Sin dedicación

0,00

Aldehuela de Periáñez

    

Sin dedicación

210,00

Aldehuelas, Las

 

 

Sin dedicación

400,00

Alentisque

 

 

Sin dedicación

0,00

Aliud

 

 

Sin dedicación

0,00

Almajano

 

 

Sin dedicación

0,00

Almaluez

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Almarza

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Almazán

Soria

Castilla y León

Exclusiva

49.293,51

Almazul

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Almenar de Soria

Soria

Castilla y León

Parcial

5.376,14

Alpanseque

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Arancón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Arcos de Jalón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

3.080,00

Arenillas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Arévalo de la Sierra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Ausejo de la Sierra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Baraona

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Barca

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Barcones

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Bayubas de Abajo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Bayubas de Arriba

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Beratón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

6.563,71

Berlanga de Duero

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Blacos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Bliecos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Borjabad

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Borobia

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Buberos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Buitrago

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Burgo de Osma-Ciudad de Osma

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cabrejas del Campo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cabrejas del Pinar

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Calatañazor

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Caltojar

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Candilichera

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cañamaque

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Carabantes

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Caracena

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Carrascosa de Abajo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Carrascosa de la Sierra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Casarejos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Castilfrío de la Sierra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Castillejo de Robledo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Castilruiz

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Centenera de Andaluz

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cerbón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cidones

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

4.477,20

Cigudosa

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cihuela

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Ciria

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cirujales del Río

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Coscurita

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Covaleda

Soria

Castilla y León

Parcial

29.328,60

Cubilla

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Cubo de la Solana

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

4.300,00

Cueva de Ágreda

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Dévanos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Deza

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Duruelo de la Sierra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Escobosa de Almazán

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Espeja de San Marcelino

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Espejón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Estepa de San Juan

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Frechilla de Almazán

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Fresno de Caracena

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Fuentearmegil

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

2.673,80

Fuentecambrón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Fuentecantos

Soria

Castilla y León

Parcial

1.965,00

Fuentelmonge

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Fuentelsaz de Soria

Soria

Castilla y León

Parcial

5.959,00

Fuentepinilla

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Fuentes de Magaña

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Fuentestrún

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Garray

Soria

Castilla y León

Parcial

22.606,87

Golmayo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

15.442,16

Gómara

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Gormaz

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Herrera de Soria

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Hinojosa del Campo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Langa de Duero

Soria

Castilla y León

Parcial

12.667,10

Liceras

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Losilla, La

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Magaña

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Maján

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Matalebreras

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Matamala de Almazán

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Medinaceli

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

600,00

Miño de Medinaceli

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Miño de San Esteban

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Molinos de Duero

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Momblona

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Monteagudo de las Vicarías

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Montejo de Tiermes

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

4.200,00

Montenegro de Cameros

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Morón de Almazán

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Muriel de la Fuente

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Muriel Viejo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Nafría de Ucero

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Narros

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Navaleno

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

5.242,66

Nepas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Nolay

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Noviercas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

4.180,00

Ólvega

Soria

Castilla y León

Exclusiva

46.381,42

Oncala

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Pinilla del Campo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Portillo de Soria

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Póveda de Soria, La

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Pozalmuro

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Quintana Redonda

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

500,00

Quintanas de Gormaz

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Quiñonería

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Rábanos, Los

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

900,00

Rebollar

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Recuerda

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

100,00

Rello

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Renieblas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Retortillo de Soria

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

1.950,00

Reznos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Riba de Escalote, La

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Rioseco de Soria

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Rollamienta

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Royo, El

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Salduero

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

San Esteban de Gormaz

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

4.550,00

San Felices

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

San Leonardo de Yagüe

Soria

Castilla y León

Exclusiva

33.500,04

San Pedro Manrique

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Santa Cruz de Yanguas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Santa María de Huerta

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Santa María de las Hoyas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Serón de Nágima

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Soliedra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Soria

Soria

Castilla y León

Exclusiva

63.876,14

Sotillo del Rincón

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Suellacabras

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

1.444,00

Tajahuerce

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Tajueco

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Talveila

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Tardelcuende

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

6.600,00

Taroda

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Tejado

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Torlengua

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Torreblacos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Torrubia de Soria

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Trévago

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

500,00

Ucero

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Vadillo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Valdeavellano de Tera

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Valdegeña

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Valdelagua del Cerro

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Valdemaluque

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

3.213,00

Valdenebro

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Valdeprado

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

300,00

Valderrodilla

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Valtajeros

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Velamazán

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

5.232,00

Velilla de la Sierra

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Velilla de los Ajos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Viana de Duero

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

2.040,00

Villaciervos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Villanueva de Gormaz

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Villar del Ala

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

300,00

Villar del Campo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Villar del Río

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

250,00

Villares de Soria, Los

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Villasayas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

1.800,00

Villaseca de Arciel

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Vinuesa

Soria

Castilla y León

Parcial

12.519,36

Vizmanos

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

800,00

Vozmediano

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

Yanguas

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

2.139,86

Yelo

Soria

Castilla y León

Sin dedicación

0,00

 

 

