Casi 400.000 euros en sueldos de alcaldes sorianos en 2024

Viernes, 28 Noviembre 2025 16:22

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, encabeza la retribución pública de todos los ediles de la provincia, que suman más de 400.000 euros en salarios en 2024, según datos oficiales.

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha el informe anual del espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) que contempla las percepciones que han recibido los cargos públicos del país en el 2024.

Los alcaldes sorianos se han embolsado casi 400.000 euros en salarios, aunque la mayoría de ellos realizan sus funciones de manera gratuita, y en más de un caso, les cuesta dinero su dedicación.

O en otras palabras, de los 183 alcaldes de la provincia, sólo 43 han cobrado algún sueldo en 2024, según los datos oficiales.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), encabeza este particular ránking.

Por su “dedicación exclusiva” al Ayuntamiento de Soria ha percibido el año pasado 63.8714 euros brutos anuales.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo (PSOE), ha recibido 49.293,51 euros por el mismo concepto.

La alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez (PP), ha recibido 64.381,42 euros. Y el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo (PP), por una dedicación parcial, 40.000 euros brutos anuales.

El alcalde de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira (PP), ha percibido 33.500,04 euros en 2024, por su dedicación exclusiva, que ya no cobrará en 2025, por retirarse su asignación.

El alcalde de Covaleda, José Llorente (PSOE), por una dedicación parcial, ha cobrado 29.328,60 euros en 2024; la alcaldesa de Garray, María José Jiménez (PP), ha ingresado 22.606,87 euros, por una dedicación parcial; la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero (PSOE), ha ingresado 18.050,28 euros, por una dedicación parcial; el alcalde de Golmayo, Benito Serrano (PP), ha recibido 15.442,16 euros, sin dedicación.

El alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés (PP), por una dedicación parcial, ha percibido 12.667,10 euros; y el de Vinuesa, José Ramón Soria (PP), por una dedicación parcial, 12.519,36 euros.

No es la única remuneración que han percibido estos alcaldes en 2024, ya que tienen que ejercer el cargo en otras instituciones como la Diputación provincial.