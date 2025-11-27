El Desfile del Mantón de Manila, de El Royo, premio Colodra popular 2025

Jueves, 27 Noviembre 2025 11:33

El premio Colodra 2025 es para El Royo y su desfile del Mantón de Manila y la Capa Castellana.

Así lo ha desvelado el diputado de Cultura Enrique Rubio, tras la votación realizada en la que la candidatura de El Royo ha obtenido el 52 por ciento

La entrega del premio será en la próxima edición del Día de la Provincia, que se celebrará el próximo año en sede por designar.

El desfile del mantón de Manila y la Capa Castellana es un homenaje a la historia de El Royo, a las raíces de su gente y a la elegancia de prendas que guardan relatos de ultramar y prosperidad.

Lejos de ser una costumbre reciente, esta tradición es un legado con orgullo a lo largo de décadas, estrechamente vinculado a la emigración soriana a América.

Eran los indianos quienes, al regresar, traían lujosos mantones de Manila como símbolo del éxito alcanzado.

Lucirlos en la verbena del pueblo era compartir su prosperidad, hasta convertir estas prendas en seña de identidad.

Esta costumbre se institucionalizó en 1978 con el Certamen Nacional de Mantón de Manila.

Aunque el formato de concurso se perdió con el tiempo, la fiesta se ha transformado en un vistoso desfile con el objetivo de disfrutar de la belleza de los mantones y las capas.

La organización de este evento supone un compromiso con la conservación de las costumbres y la difusión de un patrimonio cargado de valor sentimental e histórico.

En la votación de candidaturas al premio Colodra 2025 también han participado el colectivo de jóvenes de la localidad de Villar del Rio, portador de la tradición de las Aleluyas, la ronda petitoria de “La Peseta” y el rito de correr “El Rosco” y la asociación Alcozar que lleva más de dos décadas salvaguardando y poniendo en valor y conocimiento el Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de Alcozar..

El Premio Colodra en su vertiente institucional 2025 ha sido para la Parroquia de San Juan Bautista de Salduero, en reconocimiento a la tradición del Ramo de San Juan, una de las manifestaciones más singulares y arraigadas del folclore soriano.