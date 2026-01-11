La militancia de Soria ¡Ya! decide que Ángel Ceña encabece su candidatura a autonómicas

Domingo, 11 Enero 2026 20:06

La militancia de Soria ¡Ya! ha decidido que Ángel Ceña sea el cabeza de lista de la formación para las elecciones autonómicas de marzo de 2026.

En el proceso de primarias celebrado, Ceña ha obtenido el 89 por ciento de los votos, frente al 6 por ciento conseguido por Jesús Ángel Alonso, con una participación del 67 por ciento del

censo de afiliados con derecho a votos, formado por 97 personas.

El 5 por ciento de los votos ha sido en blanco.

Desde Soria ¡YA! se ha destacado en rueda de prensa la elevada participación registrada, reflejo del interés suscitado por el proceso y de la implicación de la militancia en una decisión clave

para el futuro de la organización.

La formación ha subrayado, además, la normalidad, limpieza y discreción con la que se han desarrollado las primarias, un procedimiento plenamente democrático "que diferencia a Soria ¡YA! de los partidos políticos convencionales".

Ceña ha agradecido el respaldo recibido y ha señalado que este apoyo supone un compromiso reforzado para seguir trabajando por Soria y para Soria.

El resultado de las primarias, ha indicado, es también un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años, tanto en el ámbito interno como en las Cortes de Castilla y León, donde la acción de Soria ¡YA! ha permitido situar a la provincia en el centro del debate político autonómico.

Ceña ha tenido palabras de agradecimiento para Jesús Ángel Alonso, destacando su actitud constructiva y su contribución a la ejemplaridad del proceso.

Desde la organización se ha resaltado que su colaboración ha sido y seguirá siendo fundamental de cara a las elecciones autonómicas de 2026.

Soria ¡Ya! ha avanzado que el siguiente paso será la aprobación de la lista electoral completa, que se llevará a cabo de manera democrática en la Asamblea Plenaria de la organización, tal y como establecen sus estatutos.

La formación afronta ahora el proceso electoral con la responsabilidad de haber sido la fuerza más votada en la provincia en las elecciones autonómicas de 2022 y con la determinación de seguir defendiendo los intereses de Soria frente a décadas de abandono institucional.

Tras cuatro años de trabajo en las Cortes, Soria ¡YA! ha insistido en reivindicar la necesidad de contar con una voz propia y decisiva para que la Junta de Castilla y León deje de dar la espalda a la provincia y empiece a corregir un desequilibrio histórico.