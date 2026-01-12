Pedrajas celebra el 17 de enero su particular Luminaría

Lunes, 12 Enero 2026 09:09

Pedrajas volverá a celebrar el próximo sábado, 17 de enero, su particular Luminaría en honor a San Antón.

En el ciclo festivo de invierno, relacionado con el fuego, se celebran las lumbres en honor de San Antón, que se encienden alrededor del 17 de enero, fecha en la que se conmemora su festividad.

Este monje egipcio, patrón de los animales, es homenajeado en muchas localidades.

En Soria se encienden luminarias en muchos pueblos, pero en uno de ellos, concretamente en Pedrajas, barrio de Soria en la actualidad, tiene lugar el sábado más próximo a la festividad del santo, una hoguera muy peculiar, toda vez que todo el que acude contribuye al buen y gran fuego lanzando ramas.

Previamente, por la mañana, a las nueve, los mozos y no tan mozos, acudirán al monte para cortar ramas de roble y hacer con ellas dos montones.

Sobre las 20,30 horas de la tarde encenderán con troncos la base de la hoguera.

Cuando las llamas han alcanzado una buena apariencia, el presidente de la Asociación de Vecinos de Pedrajas abrirá la veda para lanzar ramas al fuego.

Es un momento especial para los niños (y también para los mayores), que lanzan ramas hasta que los dos montones desaparecen.

La fiesta volverá a estar amenizada por los gaiteros y mientras la lumbre se va consumiendo, los miembros de la asociación reparten entre todos los asistentes pan, chorizo y torreznos.