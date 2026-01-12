Todas las actividades culturales, hasta 243, que ha acogido el Casino de Soria en 2025

Lunes, 12 Enero 2026 13:27

El Círculo Amistad Numancia ha hecho balance de su actividad cultural-social el pasado año 2025.

En sus salones se han celebrado un total de 243 actividades que se agrupan en los siguientes: Conciertos-Fiestas( 51), Conferencias (40), Club de Catas (14), Club de Lectura ( 12), Exposiciones (14), Talleres (13), Teatro-representaciones ( 6), Presentaciones de Libros (38) ,Recitales de poesía (12) y Otros ( 43).

Desde el Casino han agradecido hoy en un comunicado a todas las personas e instituciones públicas y privadas que han colaborado con ellos este año 2025 y ha deseado que el año 2026 vuelvan a ser el referente cultural y social de Soria.

ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CASINO EN 2025

CONCIERTOS-FIESTAS (51)

1-Enero: Fiesta Nochevieja: Dj Deporte Numantino.

4-Enero: Concierto “Patatas a la importancia”( boleros, jazz, swing) Samuel Martínez, Kiko García y Alvaro Illanes.

5-Enero: Fiesta Reyes: Dj Deporte Numantino. Edusonar.

17-Enero: Concierto César Tejero Trío (César, Oscar y Paco Tejero) Organiza Envibop.

7-Febrero: Concierto Harry Allen Quartet. Organiza Envibop.

8-Febrero: Jam Session encuentros de jazz y música moderna. Organiza Excmo.Ayto de Soria y Envibop.

26-Febrero: Concierto Chirigota Femenina “Las Quasimozas”.

28- Febrero: Concierto jazz “Habana Sax Madrid” Organiza Envibop.

28-Febrero: Fiesta Asociación Jurados de Cuadrilla.

8-Marzo: Baile de La Piñata con “Mucho Mejor” y chirigota femenina “Las Quasimozas”.

4-Abril: Música electrónica “Registros Mohosos”. Organiza La Casa de la Juana y Escuela de Artes de Soria.

5-Abril: Concierto didáctico piano “Pedro y el lobo” María Icíar Serrano.

5-Abril: Fiesta Sorteo Jurados de Cuadrilla 2025.

6-Abril: Concierto Tributo Coldplay. Cuarteto Tizona.

6-Abril: Concierto Tributo Los Bridgerton. Cuarteto Tizona.

11-Abril: Caprichos Líricos. Roberto Redondo Sainz, tenor y Natalia Laguens, piano.

12-Abril: Concierto jazz Dave Kikoski Trío. Organiza: EnVibop.

12-Abril: Fiesta por sevillanas. Organiza Sevillanas del Calaverón.

26-Abril: Fiesta Nombramiento de Jurados de Cuadrilla 2025..

23-Mayo: Concierto de piano Hye-Ryun Jung

23-Mayo: Audición de violín y violonchelo. Joven Orquesta de Soria.

5-Junio: Piano por los alumnos Conservatorio de Soria profesora Estefanía Villanueva.

6-Junio: Concierto Jazz Mikel Azpiroz Trío. Organiza: Envibop.

20-Junio: Concierto fin de curso de los alumnos de la academia musical Rina Medina.

18-Julio: Concierto de alumnos de Andrey Yaroshinsky.

18-Julio: Recital de piano “Del caos al cosmos” Laura Farré Rozada.

1-Agosto: Concierto boleros jazzísticos Jairo Ortega (piano) y Sonia Wine (voz).

18-Agosto: Concierto “Donde la palabra no alcanza” Cuarteto Límite.

24-Agosto: Concierto Quinteto Scherzi Brass.

6-Septiembre: Concierto de Canto del Otoño Musical Soriano. Homenaje a Antonio Machado y estreno “Albúm de Leonor”.

12-Septiembre: Fiesta ruta “Soria en 600”.

21-Septiembre: Cuarteto Límite: Silvia Escribano (violín), Claudia Fuentenilla (violín), Carla Escribano (viola) y Sergio Amor (violonchelo). Maratón Musical Soriano. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.

26-Septiembre: Concierto Big Band Burgos. Clausura 33 Festival de Otoño Musical. Excmo. Ayto.Soria.

1-Octubre: Chirigotas con “Las Quasimozas”.

18-Octubre: Bailes de Salón y taller de Bachata. Organiza Soriabaila.

22-Octubre: Concierto de Jazz Jesse David Quartet. Organiza Envibop.

25-Octubre: cine mudo con piano “The General” Buster Keaton por José Miguel Carrobles.

9-Noviembre: Concierto piano “Sacred Hyms” Emilio González Sanz.

13-Noviembre: Concierto “Sones del mediterráneo oriental durante la antigüedad” Daniel Sánchez Muñoz. Semana de la ciencia.

15-Noviembre: Fiesta Clausura Mr. Mago. Certamen de cortos ciudad de Soria. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.

16-Noviembre: Concierto-Conferencia “Brisas de España. El compositor austro-húngaro Oscar de la Cinna 1836-1906” por José Vicente Riquelme Ros (piano) y Antonio Hernández Moreno (conferenciante).

30-Noviembre: Concierto del grupo soriano “Los Pizarros”.

5-Diciembre: Concierto del dúo soriano “Géminis”.

12-Diciembre: Concierto de dúo de vibráfono (Ton Risco) y guitarra flamenca (Marcos Teira).

13-Diciembre: Concierto de Villancicos por los alumnos de la escuela de música Rina 13-Diciembre: Taller de Bachata y Bailes de Salón. Organiza SoriaBaila. Medina.

20- Diciembre: Concierto del dúo soriano Monipolio.

20-Diciembre: Concierto Cuarteto saxofones Kalamatianos. Recordando a Pedro Iturralde.

21-Diciembre: Concierto navideño Rock and Roll Christmas Norberto Francisco.

26 y 27-Diciembre: Conciertos músicos jóvenes desde el balcón del salón Gerardo Diego. Organiza Excmo. Ayto de Soria y Conservatorio de Soria.

CONFERENCIAS (40)

3-Enero: Charla coloquio con el torero Uceda Leal. Organiza: Asociación Taurina Celtiberia.

22-Enero: “Acontecimientos vitales: presente, pasado y futuro” Elisa Arranz López. Organiza; Colegio Oficial de Psicología de CyL.

23-Enero: “La ausencia de Dios en nuestro mundo” Carlos Alberto Marmeleda Sebastián. Organiza: Fundación Arribes de Duero.

29-Enero: “Pastoral obrera de toda la Iglesia” Antonio Javier Aranda. Organizan: HOAC, Cáritas Diocesana y Diócesis de Osma Soria.

13-Febrero: “Cómo vivir la Esperanza en el Dolor” José Miguel Lozano Enguita. Organiza Diócesis de Osma Soria.

21-Febrero: “Castillo y fortificaciones de Collioure” Ángel Lorenzo Celorrio. Organiza: Fundación Antonio Machado.

28-Febrero: “La revolución mejicana y la guerra cristera” Carlos Aitor Yuste. Fundación Arribes de Duero.

14-Marzo: “Luces y sombras de la doble excepcionalidad. Una definición” Anna Roig. Organiza: Asociación altas capacidades de Soria.

27-Marzo: “Tras los vestigios del Ars Nova en los reinos hispánicos” Ana Cristina Vicente Pimpinela. III Edición de Música Antigua de Soria. Organiza Ayto.de Soria.

29-Marzo: “El derecho a la vida: ante el aborto y la eutanasia” Fernando Simón Yarza. Organiza Fundación Arribes de Duero.

3-Abril: “Sexualidad como derecho, derechos sexuales y reproducción” Lara Herrero. Organiza Asamis.

24-Abril: “Proceso constructivo de la catedral del Burgo de Osma” Jesús Alonso. Organiza Asociación de Amigos Museo Numantino.

25-Abril: “La edición génica: potencial y reflexiones éticas” María de Ujué Moreno Zulategui. Organiza: Fundación Arribes de Duero.

28-Abril: “Organicemos la esperanza desde la Comunidad”. Organiza HOAC

29-Abril: “El esperanto, presente y futuro de una lengua internacional” José Antonio del Barrio Unquera. Congreso de Esperanto.

30-Abril: “Esperanto: la creación de una cultura inclusiva” Miguel Gutiérrez Adúriz. Congreso de Esperanto.

5-Mayo: “Ser campesino entre el final del imperio romano y la Edad Media. Arqueología de las aldeas del centro y del oriente de la cuenca de Duero” Carlos Tejerizo García. Organiza Ciclo conferencia cultura castreña. Asociación Amigos del Museo Numantino

12-Mayo: “Necrópolis del Duero” Eusebio Dohijo. Centenario Blas Taracena. Organiza Asociación Amigos del Museo Numantino.

19-Mayo: “El poblado tardovisigótico de Los Casares” Eduardo Alfaro y Manuel Crespo. Centenario Blas Taracena. Organiza: Asociación Amigos del Museo Numantino.

22-Mayo: “Capacidades y necesidades distintas, distintas sexualidades, distintas orientaciones” Lara Herrero. Organiza Asamis.

5-Junio: “Cuidado emocional. Al final de la vida” Isabel Gallardo López. Organiza: Colegio Oficial de Psicología de CyL.

17-Junio: “Protagonistas de la tradición musical soriana” por Enrique Cámara de Landa. Organiza UVA-Aula de Música y Diputación Provincial de Soria.

18-Junio: “Cossío, Machado y las misiones pedagógicas en Soria” y presentación libro “Manuel Bartolomé Cossío: el arte de educar” Luis Alfonso Iglesias Huelga.

19-Junio: “Charla coloquio con los pastores hermanos Pérez”. Organiza Mancomunidad de Tierras Altas

20-Agosto: “¿Qué han hecho los romanos por nosotros” Javier Sanz. Organiza Asociación Tierra Quemada. Vulcanalia.

21-Agosto: “La edad de hierro en la Huecha” Oscar Bonilla y Angel Santos. Organiza Asociación Tierra Quemada. Vulcanalia.

22-Agosto: “Pintia y las guerras celtibérica” Carlos Sanz. Organiza Asociación Tierra Quemada. Vulcanalia.

15-Septiembre: “Máximo Diago Hernando (1963-2024) perfil humano de un historiador” César Olivera Serrano. Organiza Asociación Amigos Museo Numantino.

1-Octubre “Hablando con España” Jorge Correa, Alfonso Borrego y Víctor Andrés Urbano. Sociedad Cultural del patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro.

14-Octubre: “El cirineo del siglo XXI “Vicente Molina, Miguel Lozano, Edurne García, Carmen Lozano, Montserrat Ballesteros. Organiza Diócesis de Osma Soria.

16- Octubre: “La espiritualidad: un derecho del enfermo” Concha Ruiz Pau. Organiza Diócesis de Osma Soria.

17-Octubre: “Ciudades que dejaron huella en la vida de Antonio Machado” Pedro Hernando Chicote “el pastor”.

24-Octubre: “El sionismo y el origen del estado de Israel” Álvaro Ferray Ojeda. Organiza Fundación Arribes de Duero.

30-Octubre: “Soledad vivida, soledad sentida” María Isabel Gallardo López. Colegio de Psicología de Castilla y León.

27-Noviembre: Charla coloquio Borja Jiménez y entrega distinciones. Organiza Peña Taurina Soriana.

27-Noviembre: Charla coloquio con Javier Castaño, Fernando Robleño y Sergio Pérez de Gregorio. Organiza Peña Taurina Soriana.

27-Noviembre “Para entender la guerra de Ucrania” Santiago de Navascués Martínez. Organiza Fundación Arribes de Duero.

3-Diciembre: “Pornografía ¿la educación sexual de nuestros menores?” María Sandra Carreras Negredo. Organiza Colegio de Psicología de Castilla y León.

18-Diciembre: Charla coloquio Tico Morales ganadero de Partido de Resina. Organiza Asociación Taurina Celtiberia. LX Ciclo Taurino de Navidad

22-Diciembre: Charla coloquio torero Jiménez Fortes. Organiza Asociación Taurina Celtiberia. LX Ciclo Taurino de Navidad

CLUB DE CATAS (14)

20-Enero: Bodegas Vitis Navarra.

17-Febrero: Vinos Cuarto Lagar, aceites de Jaén y embutidos sorianos.

17-Marzo: Vinos Montepinadillo y quesos Pedro Henares.

7-Abril: Vinos Naturales. Bodegas La Cerrada y chef El Capote.

26-Mayo: La Calandria –Pura Garnacha.

16-Junio: “La quinta vendimia”,”Valdecorzo” y “Los imposibles” con las viandas de la Cocina del Casino.

21-Julio: Vinos Valenciso.

18-Agosto: Cervezas artesanas Mika y aperitivos Martirelo.

10-Septiembre: Bodegas Hika Txacolí y laterío fino.

14-Octubre: Bodegas Antonio Serrano.

3-Noviembre: Bodegas Ukan.

5-Noviembre: Cata de Té. Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Excmo. Ayto. de Soria

24-Noviembre: Vinos y vermuts La Dolores de Calatayud.

15-Diciembre: Cava Josep Masachs.

CLUB DE LECTURA (12)

21-Enero: “Una tienda en Chiken Hill” James McBride.

18-Febrero: “Victoria Psycho” Virginia Feito.

25-Marzo: “El secreto de Marcial” Jorge Fernández.

29-Abril: “La maravillosa tienda de Seúl” Baek Seungyeon.

20-Mayo: “Alma negra” Ibón Martín.

17-Junio: “La muy catastrófica visita al zoo” Jöel Dicker.

29-Julio: “Huríes” Kamel Daoud.

19-Agosto: “Los crímenes de la isla de Ouessant” Jean-Luc Bannalec.

23-Septiembre: “Ese imbécil va a escribir una novela” Juan José Millás.

28-Octubre: “La calavera del apóstol” Javier Clotet.

25-Noviembre: “El sueño del jaguar” Miguel Bonnefoy

23-Diciembre: “Demasiados coches fúnebres” Edmund Crispin.

EXPOSICIONES (14)

27-Enero: Exposición fotográfica “Rostros y retos del mundo del trabajo” Organiza HOAC, Cáritas Diocesana y Diocésis de Osma Soria. Hasta el 2 de Febrero.

8-Febrero: Exposición pinturas Jesús Martínez Terrel. Hasta el 15 de Febrero.

3-Marzo: 25 años de Rugby en Soria. A. Ingenieros de Soria. Hasta el 15.

17-Marzo: “Hierros con vida. Clavos con alma” Pedro Pérez Parra. Hasta el 26.

1-Abril: Carteles de Semana Santa. Organiza Junta de Cofradías de Soria. Hasta el 13

14-Abril: Exposición carboncillo “Pinceladas machadianas” Antonio Soria. Hasta el 24.

30-Abril: Exposición fotografías Pedalovida. Hasta el 13 de Mayo.

24-Junio: Exposición trabajos de pintura de alumnos del taller de la Casa de la Juana. Hasta el 6 de Julio.

20-Julio: Exposición pinturas “Colores que dan vida” de Pilar de Pablos. Hasta el 30.

2-Agosto: Exposición pinturas Francisco Ceballos. Hasta el 18.

18-Agosto: Exposición “Caminos cruzados” homenaje a Carmen Ayllón. Organiza Tierras sin males. Hasta el 31.

5-Octubre: Exposición fotografías 25 Aniversario de ONG Tierras sin Males. Hasta el 12.

21-Noviembre: Exposición “El juego de aprender” .Organiza: UVA. Hasta el 30.

18-Diciembre: Exposición fotografía homenaje Rafael de Paula. Organiza Asociación Taurina Celtiberia. LX Ciclo Taurino de Navidad. Hasta el 6 de Enero.

TALLERES (13)

7-Febrero: Taller de Arte Floral. Gloria Cid Martínez.

21-22 Febrero: Taller de Cultura floral. Gloria Cid

25- Febrero: Taller de Boomwhackers. Música con tubos colaborativos. Organiza: Música en movimiento

8-Marzo: Taller de pintura y feminismo mágico. Día de la Mujer. Organiza La Casa de la Juana.

14-15-Marzo: Taller de Cultura Floral. Gloria Cid.

15-Marzo: Taller-Encuentros Jazz y música moderna. Jam Session. Organiza Ayto. de Soria.

5-Abril: Taller encuentros jazz y música moderna. Jam Session. Organiza Ayto.de Soria.

19-Abril: Exhibición taller de miniaturas. Organiza Club Rayo de Luna del Casino.

18-19 Septiembre: Taller de cultura floral con Gloria Cid.

27-Octubre: Taller de Cultura Floral con Gloria Cid.

15-Noviembre: Taller estampación artesanal y ropa pintada. Creaciones Brahmá. Ángela Moreno.

20-21-Noviembre: Taller de Cultura Floral con Gloria Cid.

18-Diciembre: Taller de centros y ramos navideños de la mano de Gloria Cid.

TEATRO-REPRESENTACIONES (6)

14-Febrero: Performance: “Bingo o el arte de la revelación” María Gimeno. La Casa de la Juana y Círculo Amistad Numancia.

30-Mayo-Teatro infantil en inglés. Centro de idiomas Oui&Yes.

12-Junio: Taller de Teatro “La imperfekta” obra “Trazos del florido pensil”.

14-Junio: Taller de Teatro “La imperfekta” obra “Yo no soy esa”.

20-Septiembre: Espectáculo de humor Daniel Villanova “El franchute”.

23-Octubre: Charla dramatizada “¿Es Breda acaso Numancia? Harry Rÿnen

PRESENTACIONES DE LIBROS (38)

19-Febrero: “Noche Ciudad” Jesús G.Alcubilla, César Ibáñez y Fernando González de Córdoba. Organiza Fundación Antonio Machado.

20-Febrero: “I Jornadas de Leonor Izquierdo”. Organiza: Fundación Antonio Machado y Soria Edita.

20-Febrero: “Rumbo Ártico” J.L.Gómez de Francisco.

22-Febrero: “Ángel. Inteligencia emocional y conversaciones que dan vida” Javier González Castellano.

7-Marzo: “Deja escribir al tiempo” de Rosa Díez Urrestarazu.

12-Marzo: “Fraternidad en la intemperie, vínculos que cuidan” Luis Aranguren Gonzalo. Organiza Asociación amigos de Monseñor Oscar Romero.

22-Marzo: “Calle del Barrio” Pura Pascual Martínez.

10-Abril: “Los puentes del Duero” Antonio Álvarez.

11-Abril: “Morir dos veces” Susana Rodríguez Lezaun.

15-Abril: “Poesías familiares y domésticas” Fermín Herrero.

19-Abril: “Un amor de estaciones” Gabriela Arciniega.

25-Abril: “Hijas del miedo y otros relatos de violencia de género” Asociación Mujeres Juezas de España. Cira García, Pilar de la Viña y Soledad Andrés.

30-Abril:”Mauro” Mikel Gerendiain.

17-Mayo: “Alma negra” Ibón Martín.

24-Mayo: “La Frontera del Duero” César Calvo Medina.

26-Mayo: “Alex y Alexandra” Monserrat Bartolomé.

28-Mayo: “La última batalla de Almanzor” Juan González Soto.

9-Junio: “Fuera de la charca” Conchi Mateo Pacheco.

21-Junio: “Finjo que finjo” Luis Caraba.

7-Agosto: “La casquería o los menudillos” Lucía Santamaría.

19-Agosto: “Las calzas de Vizcaya y otras estampas de los siglos XVII y XVIII” Paulino García de Andrés. Organiza Soria Edita.

27-Agosto: “Moracanta” Julia Jiménez.

28-Agosto: “Breves de Agosto” Alfonso Fresno. Organiza Asociación cultural Amigos de la Villa de Quintana Rubias de Arriba.

5-Septiembre: “El reloj del fin del mundo” Sonia Valiente.

19-Septiembre: “De vuelta…”Claude Llena.

27-Septiembre: “Las llamas del moho” Fernando Maestro.

15-Octubre: “El Taller poético neoyorkino de Federico García Lorca” Héctor Martínez Ferrer. Organiza Excma. Diputación de Soria.

24-Octubre: “El viaje de mi padre” Julio Llamazares.

29-Octubre: “Retrato castellano y algunas ocurrencias” Miguel Baena Laseca.

6-Noviembre: “Arenas de esperanzas y tradiciones “Pablo Pascual.

18-Noviembre: Presentación revista literaria Letren Euria. Organiza Ateneo Mónico Vicente.

19-Noviembre: Presentación novela “Numancia: A Sangre y Fuego” Santiago Díaz Morlán.

24-Noviembre: “la noche de las flores” María Estébanez Espinosa.

26-Noviembre: “Marco y Luna” Sara Asensio Lesmes.

9-Diciembre: “Tres disparos en el pecho” Raquel Villar.

13-Diciembre: “Agenda Taurina 2026 “Vidal Pérez Herrero.

13-Diciembre: “Animales” de Julio Izquierdo

31-Diciembre: “El zurrón de los cuentos 2025” Antonio de Benito.

RECITALES POETICOS (12)

26-Febrero: Recital poético musical homenaje a Antonio Machado. Fernando González de Córdoba, César Millán, Erika S. Baicu e Irene Lorenzo.

8-Marzo: Conversaciones Lectura pública “La ciudad de las damas” Cristine de Pizan, escritora. Día de la Mujer: Organiza La Casa de la Juana.

2-Abril: Recital y lectura Leyenda del Monte de las ánimas. Organiza Fundación Duques de Soria y Asociación Monte de las ánimas.

14-Agosto: Entrega XIII premio y recital a Silvia Asensio por su soneto de San Juan de Duero. ”Un Soneto para Soria”.

30-Octubre: I Edición Ágora de la poesía con la dirección de Fco. Javier Bolaños.

20-Noviembre: VII Jornadas poético-musicales “Amor se escribe sin sangre” con las poetas Sonia Martín y Rachida Boucefour. Organiza Ateneo Mónico Vicente.

21-Noviembre: VII Jornadas poético-musicales.” Conversando con ellas, 7 años después” Silvia Cueva Morales. Organiza Ateneo Mónico Vicente.

22-Noviembre: VII Jornadas poético-musicales. Concierto-recital “Nosotras” Miriam Sánchez y Pili Blanco. Organiza Ateneo Mónico Vicente.

25-Noviembre: Recital poético-musical homenaje a Ángel González con Fernando González de Córdoba y César Ibáñez y los guitarristas Eva María Lafuente y Daniel Pobe.

27-Noviembre: II Edición Ágora de la Poesía moderado por Fco. Javier Bolaños.

29-Noviembre: Presentación poemario Luis González de Córdoba.

18-Diciembre: III Edición Ágora de la Poesía. Modera Fco. Javier Bolaños.

OTROS (43)

2-Enero: Entrega premios I Concurso Microrrelato para jóvenes.

14-Enero: Comienzo de los Talleres de Pintura y Arte. La Casa de la Juana.

7-Febrero: Presentación de la campaña LXVI “Compartir es nuestra riqueza” Álvaro Chaves Chavarría. Organiza Manos Unidas.

8-Febrero: Primera fase Concurso El Mejor Torrezno del Mundo. Organiza Torrezno de Soria.

7-8-Marzo: Showroom Alma flamenca

13-Marzo: Asamblea Filatélica y Numismática de Soria.

16-Marzo: Asamblea Antiguos Alumnos Colegio Padres Franciscanos.

20-Marzo: Pechakucha Nigth. 20 imágenes x 20 segundos. Organiza Foes.

21-Marzo: Rueda de prensa de Hacendera.

26-27-28-Marzo: I Foro Sanjuanero. Organiza TV Canal 9 Soria.

11-Abril: Programa Vive Radio en el Casino.

15-Abril: Presentación Biow respirador. Elena Almazán.

17-Abril: Pregones de Semana Santa. Cofradía de las Caídas y Cofradía de la Soledad.

23-Abril: Estación de la “Saturiada” en el Casino “De la sociedad”.

24-Abril: Asamblea Peña Los que Faltaban.

28-Abril: Rueda de prensa Asociación Tierra Quemada.

28-Abril: Proyección documental “Despierta” Manuel Yagüe Cortázar.

9-Mayo: Asamblea de Socios del Centro Excursionista soriano.

22-Mayo: Asamblea Asociación Jurados de Cuadrilla.

27-Mayo: Jornadas sobre aprovechamiento forestal de plantas olvidadas.Organiza Asociación Hacendera.

11-Junio: XXII Simposium de asociaciones españoles de estudios hebreos y judíos. Organiza: Asociación de estudios hebreos y judíos.

21-Junio: Rueda de prensa de la asociación de cazadores san Saturio.

25-Junio: Reunión Casas de Soria por el mundo.

29-Julio: Entrega premios de Asothur.

12-Agosto: Introducción a la meditación transcendental. Carmen.

31-Agosto: Ensayos de la Joven Orquesta de Soria.

4-Septiembre: Rueda de prensa de la carrera Soria Valonsadero. Club Puente del Canto.

5-Septiembre: Ensayo de coros del Otoño Musical Soriano.

13-Septiembre: Concierto Plis Plas Quartet. Samuel Martínez, Kiko García, José García y Daniel Martínez.

20-Septiembre: Presentación confirmación alternativa Rubén Sanz. Organiza Peña Taurina Rubén Sanz

26-Septiembre: La noche europea de los investigadores. Lab Tour. Semana de la Ciencia. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

4-Octubre: LXIX Torneo de Ajedrez San Saturio.

19-Octubre: Comienzo del mercadillo dominical de Sellos y Monedas.

8-Noviembre: Espectáculo de danza y música india. Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.

8- Noviembre: Jornada de Networking/pitching .Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.

14-Noviembre: Entrega trofeos sanjuaneros Peña Taurina Soriana.

15-Noviembre: Encuentro homenajeada Belinda Washington. Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Excmo. Ayto. de Soria.

26-Noviembre: Entrega premios II Concurso de Microrrelatos para jóvenes.

9-Diciembre: Encuentro juvenil Junta Castilla y León.

11-Diciembre: Charla “De científica a escritora” y presentación libros de Mónica Rodríguez. Festival Literatura infantil y juvenil.

16-Diciembre: Entrega premio Santiago Gómez Santacruz. Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria.

18-Diciembre: Rueda de prensa Carrera de Navidad. Organiza Club Puente del Canto Soria.

26-27-Diciembre-Ensayos de la Joven Orquesta de Soria.