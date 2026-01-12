Todas las actividades culturales, hasta 243, que ha acogido el Casino de Soria en 2025
El Círculo Amistad Numancia ha hecho balance de su actividad cultural-social el pasado año 2025.
En sus salones se han celebrado un total de 243 actividades que se agrupan en los siguientes: Conciertos-Fiestas( 51), Conferencias (40), Club de Catas (14), Club de Lectura ( 12), Exposiciones (14), Talleres (13), Teatro-representaciones ( 6), Presentaciones de Libros (38) ,Recitales de poesía (12) y Otros ( 43).
Desde el Casino han agradecido hoy en un comunicado a todas las personas e instituciones públicas y privadas que han colaborado con ellos este año 2025 y ha deseado que el año 2026 vuelvan a ser el referente cultural y social de Soria.
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CASINO EN 2025
CONCIERTOS-FIESTAS (51)
1-Enero: Fiesta Nochevieja: Dj Deporte Numantino.
4-Enero: Concierto “Patatas a la importancia”( boleros, jazz, swing) Samuel Martínez, Kiko García y Alvaro Illanes.
5-Enero: Fiesta Reyes: Dj Deporte Numantino. Edusonar.
17-Enero: Concierto César Tejero Trío (César, Oscar y Paco Tejero) Organiza Envibop.
7-Febrero: Concierto Harry Allen Quartet. Organiza Envibop.
8-Febrero: Jam Session encuentros de jazz y música moderna. Organiza Excmo.Ayto de Soria y Envibop.
26-Febrero: Concierto Chirigota Femenina “Las Quasimozas”.
28- Febrero: Concierto jazz “Habana Sax Madrid” Organiza Envibop.
28-Febrero: Fiesta Asociación Jurados de Cuadrilla.
8-Marzo: Baile de La Piñata con “Mucho Mejor” y chirigota femenina “Las Quasimozas”.
4-Abril: Música electrónica “Registros Mohosos”. Organiza La Casa de la Juana y Escuela de Artes de Soria.
5-Abril: Concierto didáctico piano “Pedro y el lobo” María Icíar Serrano.
5-Abril: Fiesta Sorteo Jurados de Cuadrilla 2025.
6-Abril: Concierto Tributo Coldplay. Cuarteto Tizona.
6-Abril: Concierto Tributo Los Bridgerton. Cuarteto Tizona.
11-Abril: Caprichos Líricos. Roberto Redondo Sainz, tenor y Natalia Laguens, piano.
12-Abril: Concierto jazz Dave Kikoski Trío. Organiza: EnVibop.
12-Abril: Fiesta por sevillanas. Organiza Sevillanas del Calaverón.
26-Abril: Fiesta Nombramiento de Jurados de Cuadrilla 2025..
23-Mayo: Concierto de piano Hye-Ryun Jung
23-Mayo: Audición de violín y violonchelo. Joven Orquesta de Soria.
5-Junio: Piano por los alumnos Conservatorio de Soria profesora Estefanía Villanueva.
6-Junio: Concierto Jazz Mikel Azpiroz Trío. Organiza: Envibop.
20-Junio: Concierto fin de curso de los alumnos de la academia musical Rina Medina.
18-Julio: Concierto de alumnos de Andrey Yaroshinsky.
18-Julio: Recital de piano “Del caos al cosmos” Laura Farré Rozada.
1-Agosto: Concierto boleros jazzísticos Jairo Ortega (piano) y Sonia Wine (voz).
18-Agosto: Concierto “Donde la palabra no alcanza” Cuarteto Límite.
24-Agosto: Concierto Quinteto Scherzi Brass.
6-Septiembre: Concierto de Canto del Otoño Musical Soriano. Homenaje a Antonio Machado y estreno “Albúm de Leonor”.
12-Septiembre: Fiesta ruta “Soria en 600”.
21-Septiembre: Cuarteto Límite: Silvia Escribano (violín), Claudia Fuentenilla (violín), Carla Escribano (viola) y Sergio Amor (violonchelo). Maratón Musical Soriano. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.
26-Septiembre: Concierto Big Band Burgos. Clausura 33 Festival de Otoño Musical. Excmo. Ayto.Soria.
1-Octubre: Chirigotas con “Las Quasimozas”.
18-Octubre: Bailes de Salón y taller de Bachata. Organiza Soriabaila.
22-Octubre: Concierto de Jazz Jesse David Quartet. Organiza Envibop.
25-Octubre: cine mudo con piano “The General” Buster Keaton por José Miguel Carrobles.
9-Noviembre: Concierto piano “Sacred Hyms” Emilio González Sanz.
13-Noviembre: Concierto “Sones del mediterráneo oriental durante la antigüedad” Daniel Sánchez Muñoz. Semana de la ciencia.
15-Noviembre: Fiesta Clausura Mr. Mago. Certamen de cortos ciudad de Soria. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.
16-Noviembre: Concierto-Conferencia “Brisas de España. El compositor austro-húngaro Oscar de la Cinna 1836-1906” por José Vicente Riquelme Ros (piano) y Antonio Hernández Moreno (conferenciante).
30-Noviembre: Concierto del grupo soriano “Los Pizarros”.
5-Diciembre: Concierto del dúo soriano “Géminis”.
12-Diciembre: Concierto de dúo de vibráfono (Ton Risco) y guitarra flamenca (Marcos Teira).
13-Diciembre: Concierto de Villancicos por los alumnos de la escuela de música Rina 13-Diciembre: Taller de Bachata y Bailes de Salón. Organiza SoriaBaila. Medina.
20- Diciembre: Concierto del dúo soriano Monipolio.
20-Diciembre: Concierto Cuarteto saxofones Kalamatianos. Recordando a Pedro Iturralde.
21-Diciembre: Concierto navideño Rock and Roll Christmas Norberto Francisco.
26 y 27-Diciembre: Conciertos músicos jóvenes desde el balcón del salón Gerardo Diego. Organiza Excmo. Ayto de Soria y Conservatorio de Soria.
CONFERENCIAS (40)
3-Enero: Charla coloquio con el torero Uceda Leal. Organiza: Asociación Taurina Celtiberia.
22-Enero: “Acontecimientos vitales: presente, pasado y futuro” Elisa Arranz López. Organiza; Colegio Oficial de Psicología de CyL.
23-Enero: “La ausencia de Dios en nuestro mundo” Carlos Alberto Marmeleda Sebastián. Organiza: Fundación Arribes de Duero.
29-Enero: “Pastoral obrera de toda la Iglesia” Antonio Javier Aranda. Organizan: HOAC, Cáritas Diocesana y Diócesis de Osma Soria.
13-Febrero: “Cómo vivir la Esperanza en el Dolor” José Miguel Lozano Enguita. Organiza Diócesis de Osma Soria.
21-Febrero: “Castillo y fortificaciones de Collioure” Ángel Lorenzo Celorrio. Organiza: Fundación Antonio Machado.
28-Febrero: “La revolución mejicana y la guerra cristera” Carlos Aitor Yuste. Fundación Arribes de Duero.
14-Marzo: “Luces y sombras de la doble excepcionalidad. Una definición” Anna Roig. Organiza: Asociación altas capacidades de Soria.
27-Marzo: “Tras los vestigios del Ars Nova en los reinos hispánicos” Ana Cristina Vicente Pimpinela. III Edición de Música Antigua de Soria. Organiza Ayto.de Soria.
29-Marzo: “El derecho a la vida: ante el aborto y la eutanasia” Fernando Simón Yarza. Organiza Fundación Arribes de Duero.
3-Abril: “Sexualidad como derecho, derechos sexuales y reproducción” Lara Herrero. Organiza Asamis.
24-Abril: “Proceso constructivo de la catedral del Burgo de Osma” Jesús Alonso. Organiza Asociación de Amigos Museo Numantino.
25-Abril: “La edición génica: potencial y reflexiones éticas” María de Ujué Moreno Zulategui. Organiza: Fundación Arribes de Duero.
28-Abril: “Organicemos la esperanza desde la Comunidad”. Organiza HOAC
29-Abril: “El esperanto, presente y futuro de una lengua internacional” José Antonio del Barrio Unquera. Congreso de Esperanto.
30-Abril: “Esperanto: la creación de una cultura inclusiva” Miguel Gutiérrez Adúriz. Congreso de Esperanto.
5-Mayo: “Ser campesino entre el final del imperio romano y la Edad Media. Arqueología de las aldeas del centro y del oriente de la cuenca de Duero” Carlos Tejerizo García. Organiza Ciclo conferencia cultura castreña. Asociación Amigos del Museo Numantino
12-Mayo: “Necrópolis del Duero” Eusebio Dohijo. Centenario Blas Taracena. Organiza Asociación Amigos del Museo Numantino.
19-Mayo: “El poblado tardovisigótico de Los Casares” Eduardo Alfaro y Manuel Crespo. Centenario Blas Taracena. Organiza: Asociación Amigos del Museo Numantino.
22-Mayo: “Capacidades y necesidades distintas, distintas sexualidades, distintas orientaciones” Lara Herrero. Organiza Asamis.
5-Junio: “Cuidado emocional. Al final de la vida” Isabel Gallardo López. Organiza: Colegio Oficial de Psicología de CyL.
17-Junio: “Protagonistas de la tradición musical soriana” por Enrique Cámara de Landa. Organiza UVA-Aula de Música y Diputación Provincial de Soria.
18-Junio: “Cossío, Machado y las misiones pedagógicas en Soria” y presentación libro “Manuel Bartolomé Cossío: el arte de educar” Luis Alfonso Iglesias Huelga.
19-Junio: “Charla coloquio con los pastores hermanos Pérez”. Organiza Mancomunidad de Tierras Altas
20-Agosto: “¿Qué han hecho los romanos por nosotros” Javier Sanz. Organiza Asociación Tierra Quemada. Vulcanalia.
21-Agosto: “La edad de hierro en la Huecha” Oscar Bonilla y Angel Santos. Organiza Asociación Tierra Quemada. Vulcanalia.
22-Agosto: “Pintia y las guerras celtibérica” Carlos Sanz. Organiza Asociación Tierra Quemada. Vulcanalia.
15-Septiembre: “Máximo Diago Hernando (1963-2024) perfil humano de un historiador” César Olivera Serrano. Organiza Asociación Amigos Museo Numantino.
1-Octubre “Hablando con España” Jorge Correa, Alfonso Borrego y Víctor Andrés Urbano. Sociedad Cultural del patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro.
14-Octubre: “El cirineo del siglo XXI “Vicente Molina, Miguel Lozano, Edurne García, Carmen Lozano, Montserrat Ballesteros. Organiza Diócesis de Osma Soria.
16- Octubre: “La espiritualidad: un derecho del enfermo” Concha Ruiz Pau. Organiza Diócesis de Osma Soria.
17-Octubre: “Ciudades que dejaron huella en la vida de Antonio Machado” Pedro Hernando Chicote “el pastor”.
24-Octubre: “El sionismo y el origen del estado de Israel” Álvaro Ferray Ojeda. Organiza Fundación Arribes de Duero.
30-Octubre: “Soledad vivida, soledad sentida” María Isabel Gallardo López. Colegio de Psicología de Castilla y León.
27-Noviembre: Charla coloquio Borja Jiménez y entrega distinciones. Organiza Peña Taurina Soriana.
27-Noviembre: Charla coloquio con Javier Castaño, Fernando Robleño y Sergio Pérez de Gregorio. Organiza Peña Taurina Soriana.
27-Noviembre “Para entender la guerra de Ucrania” Santiago de Navascués Martínez. Organiza Fundación Arribes de Duero.
3-Diciembre: “Pornografía ¿la educación sexual de nuestros menores?” María Sandra Carreras Negredo. Organiza Colegio de Psicología de Castilla y León.
18-Diciembre: Charla coloquio Tico Morales ganadero de Partido de Resina. Organiza Asociación Taurina Celtiberia. LX Ciclo Taurino de Navidad
22-Diciembre: Charla coloquio torero Jiménez Fortes. Organiza Asociación Taurina Celtiberia. LX Ciclo Taurino de Navidad
CLUB DE CATAS (14)
20-Enero: Bodegas Vitis Navarra.
17-Febrero: Vinos Cuarto Lagar, aceites de Jaén y embutidos sorianos.
17-Marzo: Vinos Montepinadillo y quesos Pedro Henares.
7-Abril: Vinos Naturales. Bodegas La Cerrada y chef El Capote.
26-Mayo: La Calandria –Pura Garnacha.
16-Junio: “La quinta vendimia”,”Valdecorzo” y “Los imposibles” con las viandas de la Cocina del Casino.
21-Julio: Vinos Valenciso.
18-Agosto: Cervezas artesanas Mika y aperitivos Martirelo.
10-Septiembre: Bodegas Hika Txacolí y laterío fino.
14-Octubre: Bodegas Antonio Serrano.
3-Noviembre: Bodegas Ukan.
5-Noviembre: Cata de Té. Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Excmo. Ayto. de Soria
24-Noviembre: Vinos y vermuts La Dolores de Calatayud.
15-Diciembre: Cava Josep Masachs.
CLUB DE LECTURA (12)
21-Enero: “Una tienda en Chiken Hill” James McBride.
18-Febrero: “Victoria Psycho” Virginia Feito.
25-Marzo: “El secreto de Marcial” Jorge Fernández.
29-Abril: “La maravillosa tienda de Seúl” Baek Seungyeon.
20-Mayo: “Alma negra” Ibón Martín.
17-Junio: “La muy catastrófica visita al zoo” Jöel Dicker.
29-Julio: “Huríes” Kamel Daoud.
19-Agosto: “Los crímenes de la isla de Ouessant” Jean-Luc Bannalec.
23-Septiembre: “Ese imbécil va a escribir una novela” Juan José Millás.
28-Octubre: “La calavera del apóstol” Javier Clotet.
25-Noviembre: “El sueño del jaguar” Miguel Bonnefoy
23-Diciembre: “Demasiados coches fúnebres” Edmund Crispin.
EXPOSICIONES (14)
27-Enero: Exposición fotográfica “Rostros y retos del mundo del trabajo” Organiza HOAC, Cáritas Diocesana y Diocésis de Osma Soria. Hasta el 2 de Febrero.
8-Febrero: Exposición pinturas Jesús Martínez Terrel. Hasta el 15 de Febrero.
3-Marzo: 25 años de Rugby en Soria. A. Ingenieros de Soria. Hasta el 15.
17-Marzo: “Hierros con vida. Clavos con alma” Pedro Pérez Parra. Hasta el 26.
1-Abril: Carteles de Semana Santa. Organiza Junta de Cofradías de Soria. Hasta el 13
14-Abril: Exposición carboncillo “Pinceladas machadianas” Antonio Soria. Hasta el 24.
30-Abril: Exposición fotografías Pedalovida. Hasta el 13 de Mayo.
24-Junio: Exposición trabajos de pintura de alumnos del taller de la Casa de la Juana. Hasta el 6 de Julio.
20-Julio: Exposición pinturas “Colores que dan vida” de Pilar de Pablos. Hasta el 30.
2-Agosto: Exposición pinturas Francisco Ceballos. Hasta el 18.
18-Agosto: Exposición “Caminos cruzados” homenaje a Carmen Ayllón. Organiza Tierras sin males. Hasta el 31.
5-Octubre: Exposición fotografías 25 Aniversario de ONG Tierras sin Males. Hasta el 12.
21-Noviembre: Exposición “El juego de aprender” .Organiza: UVA. Hasta el 30.
18-Diciembre: Exposición fotografía homenaje Rafael de Paula. Organiza Asociación Taurina Celtiberia. LX Ciclo Taurino de Navidad. Hasta el 6 de Enero.
TALLERES (13)
7-Febrero: Taller de Arte Floral. Gloria Cid Martínez.
21-22 Febrero: Taller de Cultura floral. Gloria Cid
25- Febrero: Taller de Boomwhackers. Música con tubos colaborativos. Organiza: Música en movimiento
8-Marzo: Taller de pintura y feminismo mágico. Día de la Mujer. Organiza La Casa de la Juana.
14-15-Marzo: Taller de Cultura Floral. Gloria Cid.
15-Marzo: Taller-Encuentros Jazz y música moderna. Jam Session. Organiza Ayto. de Soria.
5-Abril: Taller encuentros jazz y música moderna. Jam Session. Organiza Ayto.de Soria.
19-Abril: Exhibición taller de miniaturas. Organiza Club Rayo de Luna del Casino.
18-19 Septiembre: Taller de cultura floral con Gloria Cid.
27-Octubre: Taller de Cultura Floral con Gloria Cid.
15-Noviembre: Taller estampación artesanal y ropa pintada. Creaciones Brahmá. Ángela Moreno.
20-21-Noviembre: Taller de Cultura Floral con Gloria Cid.
18-Diciembre: Taller de centros y ramos navideños de la mano de Gloria Cid.
TEATRO-REPRESENTACIONES (6)
14-Febrero: Performance: “Bingo o el arte de la revelación” María Gimeno. La Casa de la Juana y Círculo Amistad Numancia.
30-Mayo-Teatro infantil en inglés. Centro de idiomas Oui&Yes.
12-Junio: Taller de Teatro “La imperfekta” obra “Trazos del florido pensil”.
14-Junio: Taller de Teatro “La imperfekta” obra “Yo no soy esa”.
20-Septiembre: Espectáculo de humor Daniel Villanova “El franchute”.
23-Octubre: Charla dramatizada “¿Es Breda acaso Numancia? Harry Rÿnen
PRESENTACIONES DE LIBROS (38)
19-Febrero: “Noche Ciudad” Jesús G.Alcubilla, César Ibáñez y Fernando González de Córdoba. Organiza Fundación Antonio Machado.
20-Febrero: “I Jornadas de Leonor Izquierdo”. Organiza: Fundación Antonio Machado y Soria Edita.
20-Febrero: “Rumbo Ártico” J.L.Gómez de Francisco.
22-Febrero: “Ángel. Inteligencia emocional y conversaciones que dan vida” Javier González Castellano.
7-Marzo: “Deja escribir al tiempo” de Rosa Díez Urrestarazu.
12-Marzo: “Fraternidad en la intemperie, vínculos que cuidan” Luis Aranguren Gonzalo. Organiza Asociación amigos de Monseñor Oscar Romero.
22-Marzo: “Calle del Barrio” Pura Pascual Martínez.
10-Abril: “Los puentes del Duero” Antonio Álvarez.
11-Abril: “Morir dos veces” Susana Rodríguez Lezaun.
15-Abril: “Poesías familiares y domésticas” Fermín Herrero.
19-Abril: “Un amor de estaciones” Gabriela Arciniega.
25-Abril: “Hijas del miedo y otros relatos de violencia de género” Asociación Mujeres Juezas de España. Cira García, Pilar de la Viña y Soledad Andrés.
30-Abril:”Mauro” Mikel Gerendiain.
17-Mayo: “Alma negra” Ibón Martín.
24-Mayo: “La Frontera del Duero” César Calvo Medina.
26-Mayo: “Alex y Alexandra” Monserrat Bartolomé.
28-Mayo: “La última batalla de Almanzor” Juan González Soto.
9-Junio: “Fuera de la charca” Conchi Mateo Pacheco.
21-Junio: “Finjo que finjo” Luis Caraba.
7-Agosto: “La casquería o los menudillos” Lucía Santamaría.
19-Agosto: “Las calzas de Vizcaya y otras estampas de los siglos XVII y XVIII” Paulino García de Andrés. Organiza Soria Edita.
27-Agosto: “Moracanta” Julia Jiménez.
28-Agosto: “Breves de Agosto” Alfonso Fresno. Organiza Asociación cultural Amigos de la Villa de Quintana Rubias de Arriba.
5-Septiembre: “El reloj del fin del mundo” Sonia Valiente.
19-Septiembre: “De vuelta…”Claude Llena.
27-Septiembre: “Las llamas del moho” Fernando Maestro.
15-Octubre: “El Taller poético neoyorkino de Federico García Lorca” Héctor Martínez Ferrer. Organiza Excma. Diputación de Soria.
24-Octubre: “El viaje de mi padre” Julio Llamazares.
29-Octubre: “Retrato castellano y algunas ocurrencias” Miguel Baena Laseca.
6-Noviembre: “Arenas de esperanzas y tradiciones “Pablo Pascual.
18-Noviembre: Presentación revista literaria Letren Euria. Organiza Ateneo Mónico Vicente.
19-Noviembre: Presentación novela “Numancia: A Sangre y Fuego” Santiago Díaz Morlán.
24-Noviembre: “la noche de las flores” María Estébanez Espinosa.
26-Noviembre: “Marco y Luna” Sara Asensio Lesmes.
9-Diciembre: “Tres disparos en el pecho” Raquel Villar.
13-Diciembre: “Agenda Taurina 2026 “Vidal Pérez Herrero.
13-Diciembre: “Animales” de Julio Izquierdo
31-Diciembre: “El zurrón de los cuentos 2025” Antonio de Benito.
RECITALES POETICOS (12)
26-Febrero: Recital poético musical homenaje a Antonio Machado. Fernando González de Córdoba, César Millán, Erika S. Baicu e Irene Lorenzo.
8-Marzo: Conversaciones Lectura pública “La ciudad de las damas” Cristine de Pizan, escritora. Día de la Mujer: Organiza La Casa de la Juana.
2-Abril: Recital y lectura Leyenda del Monte de las ánimas. Organiza Fundación Duques de Soria y Asociación Monte de las ánimas.
14-Agosto: Entrega XIII premio y recital a Silvia Asensio por su soneto de San Juan de Duero. ”Un Soneto para Soria”.
30-Octubre: I Edición Ágora de la poesía con la dirección de Fco. Javier Bolaños.
20-Noviembre: VII Jornadas poético-musicales “Amor se escribe sin sangre” con las poetas Sonia Martín y Rachida Boucefour. Organiza Ateneo Mónico Vicente.
21-Noviembre: VII Jornadas poético-musicales.” Conversando con ellas, 7 años después” Silvia Cueva Morales. Organiza Ateneo Mónico Vicente.
22-Noviembre: VII Jornadas poético-musicales. Concierto-recital “Nosotras” Miriam Sánchez y Pili Blanco. Organiza Ateneo Mónico Vicente.
25-Noviembre: Recital poético-musical homenaje a Ángel González con Fernando González de Córdoba y César Ibáñez y los guitarristas Eva María Lafuente y Daniel Pobe.
27-Noviembre: II Edición Ágora de la Poesía moderado por Fco. Javier Bolaños.
29-Noviembre: Presentación poemario Luis González de Córdoba.
18-Diciembre: III Edición Ágora de la Poesía. Modera Fco. Javier Bolaños.
OTROS (43)
2-Enero: Entrega premios I Concurso Microrrelato para jóvenes.
14-Enero: Comienzo de los Talleres de Pintura y Arte. La Casa de la Juana.
7-Febrero: Presentación de la campaña LXVI “Compartir es nuestra riqueza” Álvaro Chaves Chavarría. Organiza Manos Unidas.
8-Febrero: Primera fase Concurso El Mejor Torrezno del Mundo. Organiza Torrezno de Soria.
7-8-Marzo: Showroom Alma flamenca
13-Marzo: Asamblea Filatélica y Numismática de Soria.
16-Marzo: Asamblea Antiguos Alumnos Colegio Padres Franciscanos.
20-Marzo: Pechakucha Nigth. 20 imágenes x 20 segundos. Organiza Foes.
21-Marzo: Rueda de prensa de Hacendera.
26-27-28-Marzo: I Foro Sanjuanero. Organiza TV Canal 9 Soria.
11-Abril: Programa Vive Radio en el Casino.
15-Abril: Presentación Biow respirador. Elena Almazán.
17-Abril: Pregones de Semana Santa. Cofradía de las Caídas y Cofradía de la Soledad.
23-Abril: Estación de la “Saturiada” en el Casino “De la sociedad”.
24-Abril: Asamblea Peña Los que Faltaban.
28-Abril: Rueda de prensa Asociación Tierra Quemada.
28-Abril: Proyección documental “Despierta” Manuel Yagüe Cortázar.
9-Mayo: Asamblea de Socios del Centro Excursionista soriano.
22-Mayo: Asamblea Asociación Jurados de Cuadrilla.
27-Mayo: Jornadas sobre aprovechamiento forestal de plantas olvidadas.Organiza Asociación Hacendera.
11-Junio: XXII Simposium de asociaciones españoles de estudios hebreos y judíos. Organiza: Asociación de estudios hebreos y judíos.
21-Junio: Rueda de prensa de la asociación de cazadores san Saturio.
25-Junio: Reunión Casas de Soria por el mundo.
29-Julio: Entrega premios de Asothur.
12-Agosto: Introducción a la meditación transcendental. Carmen.
31-Agosto: Ensayos de la Joven Orquesta de Soria.
4-Septiembre: Rueda de prensa de la carrera Soria Valonsadero. Club Puente del Canto.
5-Septiembre: Ensayo de coros del Otoño Musical Soriano.
13-Septiembre: Concierto Plis Plas Quartet. Samuel Martínez, Kiko García, José García y Daniel Martínez.
20-Septiembre: Presentación confirmación alternativa Rubén Sanz. Organiza Peña Taurina Rubén Sanz
26-Septiembre: La noche europea de los investigadores. Lab Tour. Semana de la Ciencia. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
4-Octubre: LXIX Torneo de Ajedrez San Saturio.
19-Octubre: Comienzo del mercadillo dominical de Sellos y Monedas.
8-Noviembre: Espectáculo de danza y música india. Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.
8- Noviembre: Jornada de Networking/pitching .Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Organiza Excmo. Ayto. de Soria.
14-Noviembre: Entrega trofeos sanjuaneros Peña Taurina Soriana.
15-Noviembre: Encuentro homenajeada Belinda Washington. Certamen de Cortos Ciudad de Soria. Excmo. Ayto. de Soria.
26-Noviembre: Entrega premios II Concurso de Microrrelatos para jóvenes.
9-Diciembre: Encuentro juvenil Junta Castilla y León.
11-Diciembre: Charla “De científica a escritora” y presentación libros de Mónica Rodríguez. Festival Literatura infantil y juvenil.
16-Diciembre: Entrega premio Santiago Gómez Santacruz. Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria.
18-Diciembre: Rueda de prensa Carrera de Navidad. Organiza Club Puente del Canto Soria.
26-27-Diciembre-Ensayos de la Joven Orquesta de Soria.