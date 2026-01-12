Soria acogerá en junio "RestauraRíos 2026" con 400 expertos de España y Portugal

Lunes, 12 Enero 2026 14:14

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, ha presentado hoy en el Palacio de la Audiencia de Soria el V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial ‘RestauraRíos 2026’, que tendrá

lugar en la capital soriana entre los días 10 y 12 de junio de 2026.

Lafuente ha estado acompañada por el presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref), Lluís Godé; y el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

´RestauraRíos 2026´ reunirá a más de 400 autoridades y técnicos de diversos organismos de cuenca y administraciones del agua, responsables de políticas públicas, investigadores, estudiantes, ONGs, voluntariado ambiental y

comunicadores, bajo el lema Restaurar las arterias del territorio para aumentar la resiliencia ante el cambio global.

“Un lema muy apropiado, que sintetiza la importancia que tienen los ríos como verdaderas vías de vida, y que tenemos la obligación de preservar y cuidar, y más si cabe, en el contexto actual de cambio o crisis climática que estamos viviendo”, ha explicado Lafuente.

En este sentido, la presidenta de la CHD ha asegurado que “es más necesario que nunca avanzar en un desarrollo sostenible, en donde la gestión y uso del agua sea compatible con la protección y conservación de los ríos”, por lo que ha destacado la importancia del congreso RestauraRíos “como cita ineludible de aprendizaje e intercambio de experiencias, y de conocimiento en el campo de la restauración fluvial”.



Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha reconocido el trabajo coordinado desarrollado entre el Ayuntamiento y la Confederación para poder lograr retos “importantísimos” en materia de restauración de los cauces fluviales, con importantes inversiones para la recuperación de las márgenes del río Duero.

“Soria no podía dar la espalda al río y ese objetivo que nos fijamos es hoy una realidad, ya que ahora todo aquel que visita la ciudad encuentra en este entorno un espacio singular que se verá complementado con un proyecto turístico de inversión, como es el barco como símbolo de nuestros valores”, ha remarcado.

Al mismo tiempo, ha anunciado que en las próximas semanas se concretará la fecha para la firma del convenio de colaboración que permitirá seguir desarrollando inversiones en el azud de Buitrago.

Actuaciones de restauración fluvial en el entorno del río Abión

Lafuente ha anunciado que una de las actuaciones de restauración fluvial que va a desarrollar la Confederación en la provincia de Soria “permitirá la mejora de la conectividad longitudinal y lateral, y de recuperación de la morfología original del río Ucero y su principal afluente, el río Abión”.

Se trata de un proyecto que se enmarca en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que “redundará en mejoras del ecosistema fluvial y contribuirá a mejorar la capacidad natural de laminación de avenidas de la llanura de inundación del río Ucero, aguas debajo de El Burgo de Osma, muy alterada por actuaciones anteriores”.

Estos trabajos se están coordinando con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y posteriormente “se llevará a cabo un proceso de participación pública con los ayuntamientos afectados”.

En relación a las actuaciones de conservación y restauración de ríos, la presidenta ha destacado que en los últimos 5 años la Confederación ha invertido 41 millones de euros, “y la previsión es invertir otros 21 millones en los dos próximos años”.

“Entre este tipo de actuaciones llevadas a cabo, me gustaría destacar medidas de mejora de la conectividad longitudinal con la permeabilización de 600 obstáculos transversales, también medidas para mejora de la conectividad lateral con la eliminación o retranqueo de 200 km de motas para recuperar esa llanura de inundación tan necesaria en momentos de avenidas”, ha añadido.

Por su parte, el presidente del CIREF ha señalado que la celebración del V Congreso RestauraRíos 2026 en Soria reconoce el papel de la CHD como administración impulsora de actuaciones de restauración fluvial y pone en valor una cuenca compartida de especial relevancia en el contexto ibérico. Todo ello, en un momento especialmente relevante, marcado por la aprobación y el desarrollo de nuevas normativas europeas y nacionales en

materia de agua y restauración de la naturaleza.

“RestauraRíos se plantea, según ha remarcado, como un foro idóneo para analizar estos nuevos marcos normativos y su aplicación en la gestión y la restauración fluvial, desde una perspectiva técnica y multidisciplinar”.

Desde su creación, CIREF desarrolla jornadas técnicas, proyectos de restauración, colaboraciones con la administración y actividades divulgativas y educativas. En los últimos años han participado activamente en proyectos de mejora de la conectividad fluvial mediante la eliminación de obstáculos obsoletos, una línea de trabajo que “vamos a seguir reforzando”, ha añadido Godé.



Seis áreas temáticas

La presidenta de la CHD se ha mostrado expectante ante los asuntos que se tratarán en este congreso “sobre las novedades en relación con la gestión de sedimentos y el caudal sólido de los ríos, una tarea nada fácil en la que la CHD tiene mucho interés y que estamos decididos a emprender, así como las nuevas aportaciones y avances en la gestión de la evaluación de los riesgos por inundación”.

El Congreso abordará seis áreas temáticas que servirán de marco para ponencias, comunicaciones y debates: Restauración del espacio fluvial, caudal y carga sólida; restauración de la estructura y función de los ecosistemas fluviales; experiencia de restauración mediante soluciones basadas en la naturaleza; retos de la restauración fluvial en entornos urbanos; así como estrategias de gobernanza y de educación ambiental, participación y comunicación que permitan implicar a toda la sociedad en la recuperación de los ríos.