Nueva edición de Kit & Coffee, encuentro que une a personas que acaban de llegar a Soria

Lunes, 12 Enero 2026 14:35

Soria, una ciudad para vivir, la iniciativa del Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio clave para posicionar la ciudad como un destino atractivo para trabajar, emprender, invertir y vivir prepara un nuevo encuentro para personas que han llegado a la ciudad y quieren conocer todos los recursos que Soria les ofrece.

Tendrá lugar en el Espacio de Trabajo Colaborativo, en la calle Zapatería, 21 y será a las 19.00 horas.

Este será el tercer Kit & Coffee que se celebra en el marco de este convenio de colaboración.

Los dos anteriores han tenido un gran éxito de participación y han sido muy bien valorados por todas las personas asistentes.

Desde su puesta en marcha, Soria, una ciudad para vivir ha promovido la llegada de talento a la ciudad a través de iniciativas innovadoras como la plataforma de empleo Soria Emplea, la participación en ferias y eventos nacionales, y la implementación de iniciativas de asesoramiento para nuevos residentes y personas emprendedoras.

También se ha iniciado la comunicación del proyecto a través de una página web y las redes sociales.

En este sentido, se acaba de realizar un sorteo de dos estancias en Soria para dos personas entre los seguidores del perfil @soriaparavivir en Instagram y Facebook, que suman un total de 2.844 personas, y los ganadores son: @in.my.pop.life y @shakiani23.

El programa Soria, una ciudad para vivir ha atendido hasta la fecha a un total de 170 usuarios a través de distintos servicios orientados a la atracción y fidelización de talento, como entrevistas personalizadas de asesoramiento para la definición de itinerarios profesionales, acciones de bienvenida como Kit&Coffee, el Tren del Empleo para la captación de profesionales mediante oportunidades laborales y el programa Impulsa Startup para el impulso del emprendimiento.

El perfil de las personas participantes refleja una mayor presencia femenina, con un 61% de mujeres frente al 39% de hombres, y una marcada vocación de atracción externa, ya que el 51% son personas recién llegadas a Soria, el 36% proceden de otros puntos de España y el 13% residen actualmente fuera del país.

En cuanto a su motivación para instalarse en el territorio, el 77% lo haría a partir de una oportunidad de empleo, mientras que el 23% se trasladaría a Soria con el objetivo de emprender.