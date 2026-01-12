Caja Rural de Soria, entre las entidades certificadas en Bizum Pay

Lunes, 12 Enero 2026 16:02

Caja Rural de Soria se encuentra entre las entidades certificadas en la nueva forma de pagar en tienda: Bizum Pay.

Las 30 Cajas Rurales del Grupo lideran la innovación en pagos digitales con Bizum Pay, el wallet que permite pagar en comercios físicos y online de forma rápida, segura y eligiendo entre Bizum o tarjeta.

Caja Rural de Soria se encuentra entre las entidades donde se podrá realizar esta forma de pago.

El Grupo Caja Rural se convierte en el primer grupo financiero en España en obtener la certificación oficial para ofrecer Bizum Pay en los dos sistemas operativos móviles más utilizados: iOS y Android.

Gracias a esta certificación, las 30 Cajas Rurales que forman parte de este grupo, entre ellas Caja Rural de Soria, están preparadas para lanzar Bizum Pay, la nueva modalidad de pago que permitirá a los clientes comprar en comercios físicos y online con su móvil, eligiendo si pagar con Bizum o con tarjeta, siempre con total seguridad.

¿Qué ventajas ofrece Bizum Pay?

Pagos en tienda física: basta con acercar el móvil al TPV para completar la compra.

Pagos online más sencillos: solo con el número de móvil, sin introducir más datos y con la máxima seguridad.

Flexibilidad total: el cliente elige si pagar con Bizum (transferencia inmediata) o con sus tarjetas bancarias, incluso de otros bancos adheridos al servicio.

Compatible: sea cual sea el sistema operativo del móvil del cliente (iOS o Android) podrá instalar y operar con Bizum Pay.

Bizum Pay competirá con soluciones como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, ofreciendo una experiencia segura y adaptada a los cuatro idiomas cooficiales de España.

Además, los comercios clientes de Caja Rural podrán cobrar con Bizum Pay sin cambiar su TPV y disfrutar de liquidez inmediata en sus ventas, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra rápida y segura.

El lanzamiento de Bizum Pay está previsto para mediados de 2026, marcando una auténtica revolución de los pagos digitales en España.

Con esta innovación, Caja Rural refuerza su compromiso con la digitalización, ofreciendo a sus clientes una solución práctica, segura y pensada para el día a día.

Sobre Grupo Caja Rural

El Grupo Caja Rural es un conjunto de 30 cajas rurales y otras entidades participadas (Banco Cooperativo Español, S.A., Grupo RGA y RSI) que conforman un grupo bancario único en España, que sigue la línea de grupos líderes en el continente, tales como Grupo BVR en Alemania, Crédit Agricole en Francia o Grupo RZB en Austria.

Es un grupo con unas magnitudes relativas al primer nivel de cualquier grupo bancario español, y que además añade como red adicional de seguridad (único en España) un fondo de solidaridad ex ante, con patrimonio separado y personalidad jurídica propia, para supuestos de necesidad de reforzamiento financiero de algunos de sus miembros, y que garantiza la estabilidad de estos. Además, todo ello sin necesidad de tener que consolidar balances o mutualizar beneficios.