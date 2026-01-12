El Campus de Soria verá reforzada sus infraestructuras con plan de la Junta

El vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, ha resaltado el impulso que supone para las infraestructuras del Campus, y en especial las titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud, el plan para construir nuevas infraestructuras universitarias aprobado por la Junta.

La Universidad de Valladolid, junto a la Junta de Castilla y León y las restantes universidades públicas de la Comunidad, ha firmado el pasado viernes un protocolo de colaboración que permitirá impulsar, entre 2026 y 2031, nuevas inversiones en infraestructuras universitarias, con especial atención a las titulaciones del ámbito de las Ciencias de la Salud.

El acuerdo establece un marco de financiación plurianual y de cooperación institucional que hará posible la construcción y adecuación de espacios docentes y científicos adecuados a las exigencias actuales de la docencia universitaria y la investigación de calidad.

La financiación que le corresponde a la Universidad de Valladolid en los próximos seis años es de 43 millones de euros.

El vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, se ha congratulado este lunes del plan de inversiones en infraestructuras aprobado por la Junta y ha resaltado que la inversión permitirá impulsar las instalaciones deportivas que demanda el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de otras dotaciones en investigación.

“Es muy buena oportunidad para mantener el pulso de las universidades públicas, con un esfuerzo de la Junta muy importante”, ha resaltado.

Las inversiones recién aprobadas se sumarán a las que ya tenía planificadas, con fondos propios, la UVa en el Campus de Soria.

El proyecto básico del polideportivo está siendo ultimado por la unidad técnica de arquitectura de la UVa, con la colaboración de un despacho de arquitectos.

Hay una parcela de 7.500 metros cuadrados en el Campus de soria donde se construirá la nueva infraestructura en los próximos años.