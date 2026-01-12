José Boces presenta el libro que retrata lo que pasó en Soria en 1833

Lunes, 12 Enero 2026 19:24

El que fuera jefe de la Policía Local de Soria, José Boces Diago, presentará el próximo 15 de enero un libro que ahonda en una de las etapas más desconocidas de la ciudad, la que surge a partir del año 1833, año de reforma administrativa de las provincias que ha pervivido hasta la actualidad.

El siglo XIX ha sido el momento histórico que marcó para el declive de Soria comenzando la centuria con la ocupación de las tropas francesas en 1808 y su expulsión cuatro años después siendo como resultado una ciudad empobrecida y el derribo de gran parte de la muralla, la reducción de territorio provincial tras la división administrativa realizada en 1833, el fin de la Mesta en 1836, propiciando el hundimiento de la ganadería y el fin en el último tercio del siglo de la Cabaña Real de Carreteros.

Boces se ha adentrado en este tiempo en un libro de más de 202 páginas que es el resultado de seis años de investigación en el Archivo Municipal y en el propio Ayuntamiento de la capital.

El autor presentará la obra el próximo 15 de enero, a las ocho de la tarde, en el Casino Amistad Numancia.

Boces ha buceado en las actas municipales para profundizar en lo que era y hacía el Ayuntamiento de aquella convulsa época, que marcó el cambió del antiguo régimen a la modernización de España.

El libro, prologado por Carlos de la Casa, refleja lo que era una ciudad con 4.000 habitantes, y que se encontraba con demasiadas necesidades por cubrir, prácticamente en ruinas.