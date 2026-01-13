Soria ¡Ya! exige a la Junta que haga público su plan para el Hospital Virgen del Mirón

Martes, 13 Enero 2026 12:33

Soria ¡Ya! ha solicitado formalmente al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León su participación en la denominada “Mesa del Mirón”, el espacio en el que se está abordando el futuro del Hospital Virgen del Mirón sin contar, hasta ahora, con sus representantes en las Cortes autonómicas.

La formación ha calificado de "inaceptable" que se debata el futuro de un hospital público esencial para la provincia sin transparencia y sin explicar a la ciudadanía cuál es el plan real de la Junta para este centro sanitario.

Por ello, Soria ¡Ya! ha exigido que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco haga público su proyecto para el Hospital Virgen del Mirón, detallando qué servicios se van a mantener, cuáles se pretenden trasladar y cuál será el papel del centro en el sistema sanitario soriano.

!En Soria no debe cerrarse nada", ha insistido el procurador regional Ángel Ceña.

Desde Soria ¡Ya! han advertido de que la ausencia de información oficial y el hermetismo de la Junta solo alimentan una preocupación creciente, que no es otra que el riesgo de un cierre encubierto del hospital mediante el vaciamiento progresivo de servicios y la falta de inversión.

Una estrategia que, de confirmarse, supondría un nuevo recorte de la sanidad pública en una provincia ya castigada por la pérdida de recursos y de profesionales, avisan desde la plataforma.

Ante los medios, Ceña ha señalado que el Hospital Virgen del Mirón "no puede ser tratado como una instalación secundaria ni como un problema administrativo".

En este sentido, ha recordado que este centro sanitario presta atención a miles de personas, especialmente a población mayor y pacientes crónicos, y cumple una función clave "que no puede diluirse sin consecuencias graves para la calidad asistencial en Soria".

Soria ¡Ya! ha reclamado que cualquier decisión sobre el Mirón se adopte con luz y taquígrafos, con participación real de la sociedad soriana y escuchando a quienes llevan años defendiendo una sanidad pública digna para la provincia. «Excluir a los representantes de Soria ¡YA! de la “Mesa del Mirón” no es solo una falta de respeto institucional, sino una forma de evitar el debate político y social sobre una decisión que afecta directamente al presente y al futuro de Soria».

La plataforma ciudadana ha exigido a la Junta de Castilla y León que abandone la opacidad, haga público su plan para el Hospital Virgen del Mirón y garantice, «con hechos y no con declaraciones ambiguas», que no habrá ningún cierre ni desmantelamiento del hospital.

Farmacia de Villar del Río

Soria ¡YA! ha valorado positivamente la resolución del Procurador del Común que insta a la Consejería de Sanidad a reabrir la farmacia de Villar del Río, "una resolución que da la razón a los vecinos y deja en evidencia la inacción prolongada de la Junta de Castilla y León ante un problema que afecta a un servicio básico", ha declarado Juan Antonio Palomar.

Esta resolución es fruto del trabajo realizado por la plataforma de vecinos de esta localidad de Tierras Altas, una labor que desde Soria ¡YA! valoran como «fundamental» para que esta reivindicación sea una realidad cuanto antes.

La plataforma recuerda que esta no es una reivindicación nueva, que lleva sobre la mesa desde el cierre de la farmacia en 2018.

El 17 de agosto de 2020, tras una reunión con la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, y responsables institucionales, encabezados por el diputado del PP Tomás Cabezón, se aseguró públicamente que la reapertura de la farmacia era cuestión de semanas una vez se declarara la Zona Farmacéutica Especial del Valle del Cidacos.

"Han pasado más de cinco años desde aquel anuncio y la realidad es que Villar del Río sigue sin farmacia", ha señalado Palomar.

Soria ¡Ya! ha subrayado que este asunto no solo ha sido objeto de anuncios vacíos, sino que ha sido llevado reiteradamente a las Cortes de Castilla y León. Desde 2022, los procuradores de la plataforma han registrado preguntas orales en pleno al consejero de Sanidad, han defendido una Proposición No de Ley para la reapertura de la farmacia y la declaración de la zona farmacéutica especial, y han reiterado esta exigencia en distintas sesiones plenarias, la última en septiembre de 2024. Todas estas iniciativas han sido ignoradas con respuestas que no han aportado ninguna solución efectiva o rechazadas con el voto en contra de PP y Vox.

Para Soria ¡Ya!, esta sucesión de promesas incumplidas, negativas parlamentarias y retrasos injustificados demuestra una falta de voluntad política clara por parte de la Junta para garantizar un servicio farmacéutico básico en el medio rural. Mientras tanto, los vecinos se ven obligados a desplazamientos constantes para acceder a medicamentos, una situación especialmente grave para personas mayores y población vulnerable.

La resolución del Procurador del Común confirma lo que Soria ¡Ya! y la Plataforma por la Reapertura de la Farmacia de Villar del Río vienen denunciando desde hace años: la Junta no ha resuelto adecuadamente el problema y ha dejado pasar el tiempo sin ofrecer una solución real y garantizar un derecho básico en condiciones de igualdad.

Soria ¡Ya! ha exigido a la Consejería de Sanidad que deje de alargar esta situación, cumpla los compromisos adquiridos desde 2020, acate la recomendación del Procurador del Común y proceda de una vez a la reapertura de la farmacia de Villar del Río.