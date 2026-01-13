Relevo en la presidencia de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos

Martes, 13 Enero 2026 12:37

Eugenio Elías López Milla ha asumido la presidencia de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria tras tomar el relevo de Julián Untoria quien ha ejercido el cargo durante dos legislaturas, y continuará aportando su experiencia a la organización como tesorero garantizando así una transición basada en la continuidad.

La asamblea de la citada asociación ha elegido a Víctor Martínez Escalada como vicepresidente quedando completada la Junta Directiva con la elección de Ernesto Ruiz Ruiz como secretario mientras las vocalías son asumidas por Víctor Mateo Ruiz, Sergio Gañán Catalina y José Pedro Gonzalo Delso.

La nueva directiva combina la experiencia con un profundo conocimiento del sector y una visión compartida orientada a reforzar la competitividad del tejido empresarial del automóvil en la provincia.

Finalizada la asamblea, los asistentes participaron en una jornada técnica de la mano de Óscar Marzo, director técnico de Micro 4DC, que presentó un programa informático especializado en talleres de reparación adaptado a Verifactu.

Estas nuevas obligaciones de facturación fueron explicadas en detalle a los asamblearios de la Asociación por Rodrigo Ruiz, responsable del Departamento Económico de FOES.

Constituida en 1977, la Asociación desempeña un papel fundamental en el asociacionismo empresarial soriano.

Fue, un año después de su creación, una de las entidades impulsoras de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Desde entonces, mantiene un posicionamiento activo en la defensa de los intereses de sus empresas asociadas, con atención especial a la erradicación de los talleres clandestinos mediante la interlocución constante con los distintos organismos y estamentos competentes.

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria además de formar parte de FOES, está integrada en la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).