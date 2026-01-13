La delegada territorial de la Junta pide al alcalde que deje de "enredar" con la Mesa del Mirón

Martes, 13 Enero 2026 13:19

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha pedido este martes al alcalde de Soria, Carlos Martínez, que “deje de enredar” con la Mesa del Mirón, una dotación sanitaria en la que el Ayuntamiento no tiene competencias.

De Gregorio ha reiterado que las competencias en materia sanitaria son de la Junta de Castilla y León y los profesionales sanitarios tienen muchas vías para informarse y dar su opinión sobre la gestión sanitaria.

Para la delegada territorial de la Junta en Soria, el alcalde de la ciudad se está dedicando a enredar, porque ve que el hospital universitario Santa Bárbara está a punto de terminar sus obras.

En este sentido ha rechazado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le prometiese formar parte de una Mesa del Mirón para analizar el futuro del centro hospitalario.

La Junta de Castilla y León remitió al Ayuntamiento de Soria la convocatoria de la Mesa del Mirón, detallando los componentes de la misma, con Yolanda de Gregorio, como delegada territorial, y José Luis Vicente, como gerente del GASSO, por parte del Gobierno regional, y Carlos Martínez y Javier Muñoz, como concejales del Ayuntamiento.

“Como es candidato a la Junta, ahora quiere hacer daño”, ha censurado.

De Gregorio ha reiterado que el hospital Santa Bárbara y el del Mirón son un complejo integrado.

“Ni se va a cerrar ni se ha cerrado. Estamos aumentando la cartera de servicios. Se va realizar una programación de inversiones en la que la Junta está trabajando”, ha enfatizado.

De Gregorio ha señalado que ella también podrían constituir mesas paralelas y comisiones al Ayuntamiento de Soria en temas que no funcionan en la ciudad.