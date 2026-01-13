La Policía Nacional distingue mérito y trayectoria de sus agentes en Soria en 202 aniversario

Martes, 13 Enero 2026 13:31

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presidido este martes el acto institucional con motivo del 202 aniversario de la creación de la Policía Nacional, una conmemoración orientada a reconocer el servicio público que presta el Cuerpo y la profesionalidad de sus integrantes.

La celebración ha reunido a distintos representantes institucionales y ha servido también para distinguir el compromiso y la trayectoria de varios agentes destinados en la provincia.

En su intervención, Latorre ha dado la bienvenida al nuevo comisario jefe provincial, Luis Jiménez de Mingo, que tomará posesión en los próximos días y que ha participado ya en este primer acto institucional. El subdelegado ha agradecido el trabajo que realizan los policías nacionales en Soria y ha señalado su aportación a la confianza en las instituciones y a la convivencia en la ciudad.

Latorre ha recordado el origen histórico de la Policía Nacional, vinculado a la Real Cédula de 1824, y ha destacado su función constitucional como garante de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana

En ese marco, ha definido al Cuerpo en Soria como una institución sólida, moderna y cercana, con capacidad para cooperar con el resto de fuerzas de seguridad y para acompañar a las víctimas en su acceso a la justicia.

La conmemoración ha puesto el foco en el reconocimiento a la trayectoria profesional.

Durante el acto se ha concedido una Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a un policía de la Comisaría Provincial de Soria.

Además, se han entregado cinco cruces a la Dedicación al Servicio Policial: tres por haber cumplido 25 años de servicio y otras dos por 20 años de servicio.

Latorre ha señalado que estas distinciones simbolizan una carrera marcada por la constancia, la disciplina y el cumplimiento del deber en la protección de la ciudadanía.

El comisario jefe provincial de Soria ha subrayado el valor de la efeméride y su dimensión pública. “Es un acto sencillo, pero a la vez cargado de emoción y de historia”, ha indicado, antes de remarcar que se trata de una fecha “con significado para los hombres y las mujeres que formamos parte de este cuerpo” y que la Policía Nacional desea compartir “con la sociedad a la que servimos”. El comisario ha recordado que el aniversario remite a los orígenes institucionales del Cuerpo y a una vocación que se mantiene vigente: ofrecer seguridad, garantizar derechos y responder con cercanía en cada intervención.

Por su parte, Latorre ha situado el trabajo policial dentro de un contexto de cambios y de nuevos desafíos. Ha explicado que la provincia mantiene indicadores favorables en criminalidad convencional, mientras que el delito se desplaza con rapidez hacia el ámbito digital. En este sentido, ha advertido de que los ciberdelitos ya suponen una de cada tres infracciones penales cometidas en Soria, un dato que exige especialización, prevención y capacidad de respuesta ante nuevas modalidades delictivas.

El subdelegado ha destacado que, pese a ese crecimiento del componente digital, la evolución reciente de la criminalidad tradicional más grave muestra una tendencia positiva. En concreto, ha citado un descenso en torno al 40 % de los delitos graves y menos graves de lesiones y de las riñas tumultuarias, así como una reducción del 17,5 % de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Latorre ha atribuido estos resultados a la profesionalidad de los integrantes de la Policía Nacional y al alto nivel de colaboración ciudadana en la provincia.

En el ámbito de la organización de la seguridad, el subdelegado ha apelado a la coordinación estrecha con la Guardia Civil y la Policía Local, dentro del marco competencial de cada institución, para ofrecer una seguridad eficiente y próxima.

En ese contexto, ha indicado que Soria se sitúa en torno a diez puntos por debajo de la media nacional de criminalidad.

A su juicio, este dato debe traducirse en una percepción social acorde, con información clara y presencia operativa que permita a la ciudadanía identificar con facilidad el trabajo preventivo y de respuesta que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Latorre ha trasladado el respaldo del Gobierno de España a la labor policial a través de inversiones orientadas a mejorar medios técnicos y humanos, la digitalización de procedimientos y el refuerzo de los servicios de documentación. El subdelegado ha señalado que esta línea de trabajo acerca la Administración al territorio y facilita una actuación más ágil y eficaz, tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana como en la atención directa a las personas usuarias de los servicios públicos.

Violencia machista

El acto ha incorporado también un mensaje explícito de compromiso frente a la violencia machista.

Latorre ha aludido al minuto de silencio que se ha celebrado hoy a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Soria, como expresión de repulsa ante la violencia de género.

Ha reiterado que la lucha contra esta forma de violencia constituye una prioridad del Gobierno de España y ha situado a la Policía Nacional, junto con el resto de fuerzas de seguridad, en la primera línea de protección de las mujeres víctimas, con actuaciones de prevención, atención, seguimiento y respuesta ante el riesgo.

Durante la conmemoración se ha resaltado asimismo la evolución de la Policía Nacional como institución de servicio público, con capacidad de adaptación a los retos del presente y con una cultura profesional basada en la ley y en la protección de los derechos.

El comisario jefe provincial ha aludido al esfuerzo que exige el escenario actual, con nuevas formas de delincuencia y entornos que demandan preparación técnica, especialización y respuesta coordinada.

“Queríamos compartirlo con todos ustedes”, ha reiterado, en referencia a una celebración que reconoce el vínculo entre el Cuerpo y la ciudadanía.

Las distinciones entregadas han reflejado ese compromiso sostenido en el tiempo y han reconocido trayectorias vinculadas a la dedicación, la disponibilidad y la ejemplaridad en el servicio. La Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco premia actuaciones y méritos de especial relevancia, mientras que las cruces a la Dedicación al Servicio Policial distinguen la permanencia y la entrega profesional acumulada a lo largo de los años.

El subdelegado ha cerrado su intervención con un mensaje de reconocimiento al servicio público que presta la Policía Nacional y con un agradecimiento por su compromiso diario con la seguridad ciudadana en Soria.

La Subdelegación del Gobierno ha felicitado a las personas condecoradas y ha trasladado su agradecimiento al conjunto de mujeres y hombres que integran el Cuerpo en la provincia, por su contribución constante a una Soria más segura.