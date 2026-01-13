Teo Rubio recrea en Soria el Oeste americano con 60 maquetas artesanales

La exposición El Paso, un viaje al Oeste de Almería, del artista soriano Teo Rubio, puede visitarse en el Espacio Alameda hasta el 31 de enero y reúne alrededor de 60 maquetas artesanales inspiradas en los poblados y escenarios del spaghetti western rodado en Almería.

La muestra ha despertado un notable interés del público, tanto por la espectacularidad del montaje como por el nivel de detalle y el trabajo manual que encierra cada una de las piezas.

Rubio ha explicado en la presentación de la exposición que este proyecto es el resultado de más de quince años de trabajo, ya que la primera maqueta la realizó en 2008 y la última se terminó expresamente para esta exposición.

“Cada maqueta supone un proceso largo y minucioso con unas 100 horas de media. Hay algunas que más. Lo que más cuesta es hacer la maqueta previa en cartón”, ha manifestado el autor, quien ha detallado que toda la obra está realizada con materiales reciclados.

“Esto casi todo es material reciclado. Un amigo mío que tiene una fábrica en Duruelo me guarda los recortes de lo sobrante y con tablillas de estas está hecho todo”, ha repasado. La técnica que emplea es completamente personal y desarrollada con el paso del tiempo.

La exposición nace de su pasión por el cine del Oeste europeo y, en particular, por los rodajes realizados en Almería.

“La idea salió de unos viajes que hice a Almería. Era muy aficionado al cine western. Parte son los edificios que hay en Almería que aún están ahí, de los que montó Sergio Leone para la trilogía del dólar, que ahora están como parque temático. Hay parte de ellas que también están sacadas directamente de las películas, a base de parar la imagen y buscándolas”, ha concluido.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha destacado el valor artístico y cultural de la exposición y ha agradecido al autor que haya querido compartirla con la ciudadanía

“Merece la pena el difundir y enseñar cuanto más mejor esta exposición, que está siendo muy visitada pero sobre todo está siendo muy halagada porque todo el mundo se queda sorprendido del trabajo y del arte que tiene aquí nuestro compañero Teo”, ha señalado.

Gonzalo ha querido poner en valor el carácter artesanal del conjunto al recordar que “es absolutamente todo artesanal, todo lo hecho él”, y destaca que se trata de “un regalo para la ciudadanía, que alguien que nos enseña todo su trabajo y la creación que es maravillosa”.

El Paso, un viaje al Oeste de Almería permanecerá abierta al público en el Espacio Alameda hasta el 31 de enero, ofreciendo un recorrido por el imaginario del western europeo a través de un conjunto único de maquetas realizadas íntegramente a mano, que resumen más de una década y media de trabajo artístico y pasión por el cine.