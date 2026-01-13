Los trabajadores de Losán reclaman mayor implicación institucional ante crisis de fábrica en Soria

Martes, 13 Enero 2026 20:25

Los trabajadores de Losán Soria, formados por Tableros Losán y Losán Solid Wood, han trasladado de forma pública su preocupación y malestar por lo que consideran una escasa implicación institucional ante la situación que atraviesa la planta soriana del grupo, en un contexto de incertidumbre laboral y retrasos en los pagos que afecta de lleno a decenas de familias de la capital y de la provincia.

Según han expresado desde la plantilla, la ausencia de pronunciamientos claros o de iniciativas visibles por parte del Ayuntamiento de Soria, con Carlos Martínez Mínguez al frente, y de la Diputación Provincial, presidida por Benito Serrano, está generando una sensación de abandono entre los trabajadores de una de las factorías industriales más emblemáticas del tejido económico soriano.

El personal ha subrayado en un comunicado que Losán ha sido durante décadas uno de los grandes motores industriales de Soria, generando miles de empleos directos e indirectos a lo largo de su historia y sosteniendo buena parte de la actividad vinculada al monte, al transporte y a la industria auxiliar.

Por eso, han considerado que la actual crisis no es un problema interno de una empresa, sino una cuestión social y territorial que afecta al futuro mismo de la provincia.

Desde la plantilla han advertido de que la pérdida de Losán tendría un impacto estructural difícilmente reversible en una provincia ya castigada por la despoblación y la falta de oportunidades.

No se trataría solo de la desaparición de puestos de trabajo, sino de un golpe directo a la economía local, al tejido empresarial auxiliar y a la propia viabilidad de Soria como espacio industrial.

En un escenario de cierre o deterioro irreversible de la planta, los trabajadores de Losán temen que Soria quede aún más debilitada, con menos empleo, menos actividad y menos expectativas de futuro.

Los trabajadores han comparado la situación de Soria con la vivida estos días en Galicia, donde varios ayuntamientos de las comarcas afectadas por el Grupo Losán han firmado un manifiesto conjunto en defensa de los empleos, reclamando planes de reactivación y una implicación directa de las administraciones autonómicas y estatales.

A su juicio, ese ejemplo refleja una voluntad política y social de proteger el tejido industrial y el empleo local que echan en falta en la provincia.

La plantilla de Losán Soria ha insistido en que su reclamación es serena, formal y responsable, pero también firme.

No piden privilegios, sino empatía, visibilidad institucional y un compromiso real con unas familias que llevan meses viviendo en una situación de incertidumbre prolongada.

En este contexto, los trabajadores han convocado una concentración el jueves 15 de enero a las 12.00 horas en la Plaza de las Mujeres, que se enmarca en una movilización coordinada de todo el Grupo Losán, ya que ese mismo día y a la misma hora se realizarán protestas simultáneas en todas las localidades donde la empresa mantiene factorías, como expresión de una unidad de acción de toda la plantilla a nivel estatal.

Desde Soria, los trabajadores esperan que la sociedad soriana se sume y se solidarice con una causa que, subrayan, no solo afecta a quienes trabajan en la fábrica, sino al futuro económico e industrial de toda la provincia.