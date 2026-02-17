El IES Machado organiza lectura ininterrumpida de obras del poeta universal

El IES Antonio Machado, el Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Amigos del Instituto Machado organizarán el próximo lunes, 23 de febrero, una lectura ininterrumpida de la obra del poeta universal que se desarrollará entre las 9:00 y las 21:00 horas en el aula que lleva el nombre del poeta en el Instituto.

Durante doce horas consecutivas, la obra machadiana volverá a escucharse en el espacio donde impartió clase, convirtiendo el aula en un lugar de encuentro en torno a la literatura, la memoria y el legado cultural vinculado a Soria.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la participación del alumnado del instituto y, a partir de la tarde, se abrirá a la ciudadanía, invitando a asociaciones culturales, colectivos sociales, entidades vecinales y personas a título individual a sumarse a esta iniciativa y poner voz a los textos del poeta.

La propuesta busca mantener vivo el vínculo entre Soria y la figura de Antonio Machado, promoviendo un acto abierto, y participativo en el que cualquier persona pueda formar parte de este homenaje colectivo.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del enlace:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: LECTURA ININTERRUMPIDA:"12 HORAS DE POESÍA DE ANTONIO MACHADO" : Rellenar formulario, el código QR incluido en el cartel o contactando con la organización.