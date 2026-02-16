La Policía previene en Soria sobre tres estafas tradicionales

Lunes, 16 Febrero 2026 15:20

La Policía Nacional de Soria ha prevenido a la ciudadanía, en tiempos de revolución tecnológica y digital, sobre tres estafas tradicionales.

Fruto de la revolución tecnológica y digital acaecida en tiempos recientes, consistente en una transformación profunda y acelerada de la sociedad (impulsada por el paso de la tecnología analógica a la electrónica digital), de un tiempo a esta parte se ha observado un aumento exponencial de las estafas cometidas por vía telemática.

La Policía Nacional de Soria, dentro de los distintos planes ejercidos, imparte charlas dirigidas a la prevención de estafas con el objetivo de mantener a los ciudadanos plenamente informados sobre aquellas que se están produciendo de forma más habitual y así evitar que se conviertan en víctimas potenciales, siendo las estafas telemáticas las que mayor auge están teniendo.

Sin embargo las estafas tradicionales no han llegado a desaparecer exponiéndose a continuación los modus operandi más comunes.

Tocomocho

A pesar de tratarse de una estafa antigua, muchos ciudadanos siguen denunciado haber sido víctimas de este timo.

El término “tocomocho” deriva de la expresión “tocó mucho” y consiste en que la víctima (que suelen ser personas de avanzada edad) es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo.

Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada.

La mejor prevención contra el timo del tocomocho es desconfiar de desconocidos que ofrecen billetes de lotería supuestamente premiados a cambio de dinero en efectivo. Nunca acepte negocios en la calle, no retire dinero de cajeros para extraños y desconfíe si alguien alega prisas para cobrar un premio millonario.

Claves para prevenir el tocomocho:

Desconfianza absoluta: Si parece demasiado bueno para ser verdad, es una estafa.

No sacar dinero: Nunca retire efectivo del banco ni de cajeros para entregar a desconocidos, por muy convincente que sea la historia.

Identificar el engaño: Los timadores suelen actuar en grupo (uno haciéndose el tonto y otro el "bueno" que ayuda a la víctima a convencerse).

Comprar lotería en lugares oficiales: Adquiera los décimos solo en administraciones autorizadas, no en la calle.

Alerta a mayores: El tocomocho suele dirigirse a personas mayores.

Denunciar: Si es víctima, denúncielo inmediatamente a la Policía Nacional, aportando toda la información posible sobre los autores.

Hurto amoroso

En estas estafas o hurtos las víctimas son abordadas por mujeres que, de forma cariñosa, les abrazan y aprovechan el momento para sustraer sus efectos de valor. Como señal de confianza tocan o abrazan a su víctima sin que se dé cuenta.

En el momento del abrazo es cuando sustraen objetos como relojes, cadenas o joyas de valor.

Estas mujeres no actúan solas. Después del hurto cuentan con apoyo de otras personas que les esperan en vehículos para poder emprender la huida. Generalmente se trata de grupos organizados itinerantes, que operan por todo el territorio nacional.

Una variante de esta modalidad delictiva es cuando una o dos mujeres llaman a la puerta de una casa con la excusa de necesitar ayuda por tener alguna necesidad fisiológica apremiante, momento en el que una de ellas distrae a la víctima mientras que la otra, que supuestamente se encontraría en el cuarto de baño, registra el domicilio en busca de efectos para proceder a su sustracción.

Método de la mancha

Finalmente está el método de la mancha, muy similar al hurto amoroso, si bien en esta ocasión se trata de un tipo de hurto en el que el delincuente lanza algún tipo de sustancia encima de la víctima para sustraerle sus pertenencias mientras fingen ayudarle a limpiar la prenda manchada.

La Policía Nacional aconseja que para prevenir este tipo de hurtos, se debe desconfiar de todo aquel desconocido que trate de captar nuestra atención o de aquellos que busquen aproximarse hacia nosotros con cualquier tipo de excusa absurda.

Si se es víctima de alguno de estos delitos, se debe evitar cualquier tipo de enfrentamiento que represente un peligro para la integridad física.

También hay que intentar anotar la matrícula del vehículo de huida -si lo hay- o cualquier otro dato descriptivo que facilite la identificación de las personas que acometen el delito.