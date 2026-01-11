Juan Echanove regresa al Palacio de las Audiencia de Soria con "Esencia"

Domingo, 11 Enero 2026 14:45

Juan Echanove regresa el próximo 20 de enero al escenario del centro cultural Palacio de la Audiencia de Soria para representar "Esencia", una de las propuestas teatrales más destacadas de la temporada.

Será el próximo martes 20 de enero, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Audiencia de Soria será escenario de la representación de Esencia, firmada por el dramaturgo madrileño Ignacio García May y dirigida por Eduardo Vasco.

La obra llega a Soria tras su estreno en Madrid y lo hace con un reparto de primer nivel encabezado por Juan Echanove y Joaquín Climent, dos referentes indiscutibles del teatro español que protagonizan un intenso cara a cara sobre el escenario.

La venta de entradas se abre mañana lunes a las 12.00 horas y podrán adquirirse a través de la web https://entradas.soria.es/

Esencia plantea el reencuentro de Pierre y Cecil, dos antiguos amigos que no se veían desde hace años y que se citan para esperar a un enigmático autor.

Lo que comienza como una conversación aparentemente cotidiana va derivando en un territorio cada vez más incierto, donde los recuerdos, los silencios y las percepciones ponen en cuestión la memoria, el paso del tiempo y la propia noción de realidad.

Con una puesta en escena sobria y contenida, Vasco opta por situar el foco en la palabra y en la interpretación, permitiendo que el texto de García May y la complicidad escénica de Echanove y Climent conduzcan al espectador a un viaje cargado de reflexión y misterio.

El resultado es una obra que interpela al público y lo enfrenta a preguntas esenciales sobre la identidad y la fragilidad de nuestras certezas.

La función tiene una duración aproximada de 80 minutos y forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Soria, que continúa apostando por acercar a la ciudad producciones teatrales de primer nivel y de gran calidad artística.

Ficha artística y técnica

Dramaturgia: Ignacio García May

Dirección: Eduardo Vasco

Intérpretes: Juan Echanove y Joaquín Climent

Escenografía: Carolina González

Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Música y ambiente sonoro: Eduardo Vasco

Ayudante de dirección: Abel Ferris

Residente de ayudantía de dirección: Ares B. Fernández

Sobre el autor y la obra

Ignacio García May se da a conocer teatralmente en 1986, con solo 21 años, cuando gana el premio Tirso de Molina con Alesio, una comedia de tiempos pasados, que se estrena al año siguiente en el Teatro María Guerrero. Desde entonces ha cultivado la escritura propia, ha realizado adaptaciones y versiones, y ha estado vinculado a la práctica teatral intensamente desde distintas disciplinas, además de realizar una importante labor pedagógica en la Resad, de la que fue director.

Su dramaturgia se caracteriza por plantear una reflexión crítica sobre la realidad, el teatro y la identidad siempre a partir de la decisiva influencia de los clásicos que se puede apreciar en títulos que ha publicado o estrenado como El dios tortuga, Los vivos y los muertos, Sofía, Lalibelá, etc.

Esencia es una de sus obras más enigmáticas, un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Una invitación al cuestionamiento de nuestras propias certezas. Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y opiniones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá ha estado presente desde el principio?

Esencia es una coproducción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales.