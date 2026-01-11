Ceña (Soria ¡Ya!): "Somos el único partido en Soria que elige candidato de manera democrática"

Domingo, 11 Enero 2026 13:47

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes regionales, Ángel Ceña, ha resaltado que son el único partido en Soria que elegirán al cabeza de lista de su candidatura a las elecciones autonómicas a través de unas primarias.

Ceña ha ejercido esta mañana su derecho al voto en las primarias organizadas Soria ¡Ya! para elegir quién encabeza su candidatura a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Castilla y León a mediados de marzo.

En estas primarias tenían derecho a voto 97 afiliados, los que tienen un año de antigüedad y están al corriente de pago de la afiliación.

El actual portavoz de Soria ¡Ya! en el Parlamento regional ha apuntado a los periodistas que estas primarias suponen el primer acto de la campaña electoral del movimiento ciudadano y partido político, encaminada a conocer las personas que integrarán la candidatura.

“Somos el único partido, por lo menos en Soria, que va a elegir entre sus miembros quién encabeza la lista a las elecciones autonómicas de manera democrática. Son unas primarias abiertas a toda la militancia y toda la militancia va a decidir quién es el candidato de Soria ¡Ya!”, ha manifestado.

Ceña ha reiterado que estas primarias demuestran que son un partido diferente, “porque queremos ser democráticos, la voz de los sorianos, pero una voz democrática. No importa quien lidere el proyecto que llevamos a las Cortes de Castilla y León sino el contenido y las reivindicaciones de Soria ¡Ya!, que son infraestructuras y servicios para la provincia”.

Además ha asegurado que las primarias demuestran que están preparados para los más de dos meses que quedan para las elecciones autonómicas a las que se presentan con ilusión y ganas de trabajar por y para los sorianos.

El resto de la candidatura será elegida por la asamblea plenaria de Soria ¡Ya! y será “lista cremallera” –hombre/mujer-, que es obligatorio por ley.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que disolver las Cortes regionales y convocar elecciones el 19 de enero, para que se celebren el 15 de marzo.