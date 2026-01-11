ACAIP-UGT denuncia situación de máxima tensión en centro penitenciario de Soria

Domingo, 11 Enero 2026 13:08

La Sección Sindical de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, en el Centro Penitenciario de Soria, ha denunciado este domingo los graves hechos ocurridos ayer en el módulo 6 de este centro penitenciario.





El incidente se inició a las once de la mañana de ayer sábado tras la realización de un cacheo a un interno, ordenado por la dirección del centro, en el que se le intervino medicación que no era de su propiedad, procediéndose a su retirada.

El sindicato ha recordado en un comunicado que la grave falta de personal sanitario en las prisiones, y en particular en el Centro Penitenciario de Soria, obliga a que la medicación de los internos se realice atendiendo a criterios operativos en vez de a criterios de oportunidad en los que debe proporcionarse esta de manera pautada y regulada.

"Esta situación genera importantes problemas regimentales y de seguridad, al permitir que los internos acumulen una cantidad excesiva de medicación, facilitando su intercambio, tráfico interno o consumo indebido", ha denunciado.

Ante la disconformidad del interno afectado con la medida adoptada, y apoyado por otros presos, se produjo un intento de alteración grave del orden regimental, tratando de incitar al resto del módulo contra los funcionarios.

Durante el desarrollo del incidente, varios internos rodearon a los funcionarios y a la jefa de servicio, generando una situación de máxima tensión y riesgo para la integridad física del personal, llegando uno de los internos a intentar agredir a un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

Como consecuencia de estos hechos, tres internos fueron trasladados al módulo de ingresos en régimen de aislamiento, y uno de los funcionarios resultó lesionado, siendo necesario su traslado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

ACAIP-UGT ha considerado que este grave incidente no es un hecho aislado, sino una nueva muestra de los riesgos derivados de la política penitenciaria actual, basada en un excesivo “buenismo” y en una aplicación laxa de las normas regimentales.

"Estas políticas están dando lugar a una deficiente clasificación interior de los internos, ignorando su peligrosidad real y su trayectoria penitenciaria, lo que provoca un incremento de conflictos, agresiones y situaciones de grave riesgo para los trabajadores penitenciarios", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) vigentes en los centros penitenciarios están totalmente desactualizadas, no responden a la realidad actual de las prisiones y no cubren las necesidades reales de personal, tanto en el ámbito sanitario como en el de vigilancia y tratamiento, sobrecargando a las plantillas y deteriorando gravemente la seguridad.

Por todo ello, ACAIP-UGT ha exigido de manera urgente el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, dotándolos de la protección jurídica acorde a las funciones de riesgo

que desempeñan.

Además ha exigido una clasificación y separación interior efectiva, ajustada a la realidad penitenciaria actual y orientada a garantizar la seguridad así como el refuerzo inmediato de las plantillas, especialmente de personal sanitario, evitando situaciones como la entrega masiva de medicación que generan graves riesgos.

También ha reclamado la actualización urgente de las Relaciones de Puestos de Trabajo, adaptándolas a las nuevas necesidades operativas de los centros penitenciarios y la adopción de medidas reales y efectivas de respaldo institucional a los trabajadores penitenciarios.

Finalmente, ACAIP-UGT ha dejado en su comunicado constancia del comportamiento ejemplar, la profesionalidad y el compromiso de los funcionarios del Centro Penitenciario de Soria, cuya intervención evitó consecuencias aún más graves, demostrando una vez más su responsabilidad y vocación de servicio público pese a la falta de medios, personal y apoyo institucional.



