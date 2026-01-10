Dos concentraciones en Soria con visión distante sobre Venezuela

Sábado, 10 Enero 2026 20:31

Soria ha acogido esta tarde del sábado dos concentraciones con Venezuela como telón de fondo. El Movimiento Ciudadano por la Paz ha rechazado la violación del derecho internacional en la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. Y una representación de la comunidad de venezolanos en Soria ha celebrado la caída del dictador.

Cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado Venezuela desde que Maduro llegó al poder, y muchos de ellos han celebrado abiertamente su captura en las calles de las ciudades donde se han establecido.

Este sábado ha sido en Soria donde medio centenar de venezolanos de una comunidad en Soria que alcanza en millar, según ha confirmado uno de los manifestantes, han salido a la calle, en la plaza de “la tarta”, para celebrar la caída del dictador.

Según han comentado, su acción de gobierno se ha convertido en una dictadura que ha vaciado la economía venezolana y ha empobrecido a sus ciudadanos, además de perseguirlos cuando se manifiestan contra la penuria que sufren.

"Esto es solo el comienzo; sabemos que aún queda un largo camino por recorrer", han señalado.

Por su parte, el Movimiento Ciudadano por la Paz, también en número de medio centenar, se ha concentrado en Soria para rechazar la guerra, la injerencia y el imperialismo, denunciado que la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido una grave violación del Derecho Internacional, de la soberanía de un Estado y de los principios básicos de la convivencia entre los pueblos.

“Lo que ha ocurrido en Venezuela no es una operación humanitaria, no es defensa de la democracia, no es protección de los derechos humanos. Es una agresión, una imposición por la fuerza de intereses geopolíticos y económicos que siempre pagan los pueblos, nunca las élites”, ha denunciado.

Además ha censurado la escalada del imperialismo estadounidense, que desde hace décadas ha sembrado muerte, destrucción y caos en América Latina, Oriente Medio y otros lugares del mundo.

“Los problemas de Venezuela solo competen al pueblo venezolano y deben resolverse sin bloqueos, sin sanciones, sin amenazas y sin bombas”, ha reclamado.