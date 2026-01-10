La antigua Comisaría de Polícia, sin destino conocido dos años después del cierre

Sábado, 10 Enero 2026 16:21

El inmueble que acogió durante cuarenta años la Comisaría de la Policía Nacional en Soria, junto a la dehesa, sigue sin conocer su futuro destino, tras dos años de materializarse el traslado a las nueva sede de la Policía.

El Gobierno de España ha respondido a finales del pasado mes de diciembre por escrito al senador popular Javier Jiménez Santamaria, que se interesó por el estado del inmueble y si el Ayuntamiento de Soria había solicitado la cesión del mismo.

En relación con las preguntas formuladas, el Gobierno ha informado de que el edificio de la antigua Comisaría de Policía de Soria ha sido puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, para que pueda ser destinada a los fines previstos en su Estatuto, previa la depuración jurídica del inmueble.

En este sentido, ha señalado que, a fecha de 5 de diciembre, la GIESE, como organismo encargado de enajenar el inmueble, no ha recibido ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento de Soria relativa a la cesión de la antigua Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en dicha localidad.

Por último, ha advertido que el Ministerio del Interior, mediante la GIESE, no puede ceder sin compensación ningún patrimonio inmobiliario, por lo que cualquier solicitud en ese sentido debe contemplar esta circunstancia.

El 14 de abril de 2023 se cumplieron cuarenta años de la apertura de las dependencias de la Policía Nacional de Soria en el edificio que fue un antiguo hotel Florida, junto a la Dehesa, en el centro de la ciudad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió el 4 de abril de 2024 la inauguración de la nueva Comisaría de Policía Nacional de Soria, ubicada en la calle León, que ha dotado a la ciudad de un edificio "moderno, versátil, funcional, sostenible y accesible".

Las instalaciones, construidas por la Sociedad Pública de Infraestructuras Penitenciarias y Seguridad del Estado (SIEPSE) movilizaron 9,3 millones de euros y ocupan una parcela de 3.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento en la calle León, detrás del parque de Bomberos.