El alcalde de Salduero, nuevo presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos

Lunes, 29 Diciembre 2025 09:04

El alcalde de Salduero, Guillermo Abad, es el nuevo presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria.

Abad, del Partido Popular, sustituye al frente de la Mancomunidad a Francisco Rodrigo, que ha cubierto la etapa contemplada de dos años, con un balance que ha calificado como “muy positivo!.

Con este nombramiento, la presidencia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos regresa a la comarca de Pinares, más de una década después, tras ser presidente el alcalde de Molinos de Duero, Miguel Bonilla.

Abad representaba como vocal al Sexmo de Pinares-El Valle en la anterior etapa, junto a León Matute y Milagros García Las Heras.

La Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria es una entidad supramunicipal que tiene como fin prioritario la administración, conservación y rescate de su patrimonio, que comparte, a partes iguales con el Ayuntamiento de Soria.

Es una de las instituciones más antiguas de España, cuyo origen data de los siglos XI-XII como Comunidad de Villa y Tierra, para favorecer la repoblación de la Villa de Soria, sus aldeas y pueblos, entregando a sus moradores tierras en propiedad y otras en común aprovechamiento.

Después, hacia el siglo XVII, pasó a denominarse Universidad de la Tierra de Soria, institución que administraba toda la comunidad y coordinaba las relaciones con la Ciudad de Soria y con la Corona; y desde 1898, con la nueva estructura administrativa, Mancomunidad de los 150 Pueblos.

El 28 de enero de 1984 se aprobaron los Nuevos Estatutos en Asamblea General, por los que se rige actualmente la Mancomunidad.

Su patrimonio constituye la superficie forestal más importante de la provincia de Soria: 13 montes catalogados de Utilidad Pública con una superficie cercana a las 30.000 hectáreas.

De sus diversos aprovechamientos se obtiene el mayor rendimiento económico, según los principios de máxima utilidad general y la colaboración de la satisfacción a las necesidades de los pueblos, mediante los repartos de excedentes de los rendimientos de los bienes.