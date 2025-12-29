La Diputación rinde homenaje a 25 de sus trabajadores, que se jubilan

Lunes, 29 Diciembre 2025 11:40

La Diputación Provincial de Soria ha rendido homenaje este lunes a 25 trabajadores y trabajadoras jubilados en un emotivo acto celebrado de forma previa al Pleno extraordinario.

Un reconocimiento institucional con el que la Corporación ha querido agradecer públicamente la trayectoria profesional, la dedicación y el compromiso de quienes han desarrollado gran parte de su vida laboral al servicio de la provincia.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha subrayado el carácter especial del acto, señalando que “hoy es un día especialmente bonito para esta casa, un día para mirar atrás y, sobre todo, dar las gracias”.

En este sentido, ha destacado que los homenajeados “habéis sido parte esencial de la Diputación de Soria”, recordando que el trabajo diario, muchas veces silencioso, es el que permite que los servicios públicos lleguen a los municipios y que la institución cumpla con su función.

El presidente Benito Serrano ha querido, también, poner en valor el papel que cada uno de los trabajadores ha desempeñado a lo largo de los años, afirmando que “detrás de cada expediente, de cada carretera, de cada programa o de cada atención al ciudadano, ha habido siempre personas comprometidas como vosotros”.

Un compromiso que, según ha indicado, ha contribuido de manera decisiva al progreso de la provincia.

En su discurso, también ha tenido palabras para la nueva etapa que comienzan los jubilados, recordando que “la jubilación no es un punto final, sino el cierre de una etapa muy importante y el comienzo de otra distinta”, y deseándoles que esté llena de tiempo, salud y nuevos proyectos personales.

Asimismo, ha querido recalcar que el vínculo con la institución permanece, asegurando que “vuestro trabajo deja huella y esta casa siempre será también la vuestra”.

El acto ha concluido con la entrega de un obsequio simbólico y con un mensaje final de agradecimiento, en el que el presidente ha destacado que “el verdadero reconocimiento es el respeto, el cariño y la gratitud de todos los que formamos parte de la Diputación de Soria”, despidiéndose con un “gracias, de nuevo, por vuestro ejemplo, por vuestra profesionalidad y por tantos años de servicio a esta provincia”.