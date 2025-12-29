Diputación garantiza ejecución del PERTE del Agua en la provincia

Lunes, 29 Diciembre 2025 14:46

El pleno de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado el expediente de contratación del contrato mixto para el suministro de registradores de datos y contadores de agua con comunicación NB-IoT, así como el servicio de telecomunicaciones y telelectura automática, dentro del proyecto SOAR RURAL (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua).

El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a 5.947.300,39 euros, IVA incluido.

Durante el debate plenario, el diputado Daniel García ha rebatido las afirmaciones realizadas por el Grupo Socialista, que alertaban de una supuesta falta de planificación y del riesgo de pérdida de fondos europeos, recordando que el proyecto fue obtenido en concurrencia competitiva, solicitado en el año 2022 y con resolución definitiva favorable el 17 de noviembre de 2023.

A partir de ese momento, según ha recordado en su exposición, la Diputación de Soria puso en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar, integrado por personal técnico y jurídico especializado, con el objetivo de garantizar una ejecución correcta de un proyecto de elevada complejidad, tanto por la naturaleza de los Fondos Europeos Next Generation como por la ambición de implantar un ciclo integral y digitalizado del agua en la provincia.

García ha subrayado que “hablar de improvisación es faltar a la verdad”, ya que durante estos meses se ha trabajado de forma rigurosa para asegurar el despliegue correcto del proyecto, comenzando por la contratación de un estudio de cobertura y conectividad, imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, y la encomienda a medio propio Tragsatec del proyecto técnico y del apoyo en la redacción de los pliegos, por un importe de 1,547 millones de euros.

Asimismo, el diputado provincial ha recordado que la Fase I del proyecto ya se encuentra en ejecución y en su fase final, a través de medio propio Tragsa, con una inversión de 3.012.034,97 euros, e incluye actuaciones clave como el telecontrol de captaciones, la telegestión de depósitos, la sectorización de redes de distribución, el control de vertidos y alivios de saneamiento, así como la automatización de zonas verdes.

“El objetivo del proyecto SOAR RURAL es claro, como mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir las aguas no registradas, disminuir el consumo energético y garantizar una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico, minimizando pérdidas y fugas”, ha subrayado García, insistiendo en que todas las actuaciones se están desarrollando conforme a los hitos y objetivos marcados por la normativa europea.

Desde el equipo de gobierno se ha recalcado que los plazos administrativos, propios de un contrato armonizado con publicación en el boletín europeo, son los habituales en este tipo de procedimientos y cuentan con el aval de los servicios técnicos y jurídicos de la institución, descartando cualquier riesgo real de pérdida de financiación.

Por su parte, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Soria ha mostrado en el último pleno de este año su “profunda preocupación” por el grave riesgo de pérdida de fondos europeos del proyecto SOAR RURAL (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua) como consecuencia de la falta de planificación, la improvisación y la nefasta gestión del equipo de gobierno del Partido Popular.

Durante su intervención, la portavoz socialista Esther Pérez ha denunciado la improvisación del equipo de gobierno y la falta de planificación.

"Los propios técnicos lo están advirtiendo. Están advirtiendo que hay un riesgo de perder esos apoyos y esa es la preocupación del Grupo Socialista", ha reiterado.

Pérez ha criticado que, pese a la urgencia, el único criterio de adjudicación fuese el precio y no se valoraran otros factores clave en un contrato de estas características: "Desde luego, en diversas ocasiones hemos preguntado en la comisión cómo iba el proyecto, por la evolución del proyecto, porque nos parecía que no avanzaba a la necesaria velocidad. Nos sorprende también que el único factor sea el precio en un contrato de estas características y, además, con unos suministros que entendemos no están estabilizados".

La portavoz socialista ha destacado además la descoordinación y la falta de información de los ayuntamientos, lo que dificultará la ejecución en tiempo y forma: " La preocupación es que, si las empresas impugnan los pliegos, ya no estaríamos hablando de irnos a marzo, estaríamos hablando de más adelante" .

Pérez también ha incidido la constante improvisación en la gestión de los fondos: "Cuando faltan dos días para tener que justificar se están licitando 6 millones de euros, con lo rápidos que son ustedes para vender los proyectos en prensa. Desde luego piden una prórroga que se la concede el Gobierno de España, esa que ustedes critican que tiene que devolver los fondos".

Alarmismo

García ha lamentado que el Grupo Socialista “vuelva a instalarse en el alarmismo y en el ruido político”, y ha defendido que la Diputación de Soria está actuando con responsabilidad, planificación y transparencia, priorizando el interés general y la correcta ejecución de unos fondos europeos que suponen una oportunidad histórica para modernizar el ciclo del agua en la provincia.

“El compromiso de este equipo de gobierno es claro. Ni un solo euro de fondos europeos se va a perder, y este proyecto se va a ejecutar con todas las garantías técnicas y jurídicas, pensando en el futuro de nuestros municipios y en una gestión eficiente de un recurso tan esencial como el agua”, ha concluido.