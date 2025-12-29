Diputación contará en 2026 con el presupuesto más elevado de su historia

Lunes, 29 Diciembre 2025 15:45

La Diputación Provincial contará en 2026 con el presupuesto más elevado de su historia, con 94.857.000 euros, un 22 por ciento superior respecto al ejercicio anterior. El presupuesto ha sido aprobado este lunes por el Partido Popular, con los votos en contra de Psoe y Vox.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha destacado en su intervención plenaria que el presupuesto sigue la senda de crecimiento iniciada en los últimos años y sitúan a la Diputación en un escenario de estabilidad y capacidad inversora que permite afrontar con garantías los principales retos de la provincia, reforzar los servicios públicos, apoyar a los municipios y avanzar en políticas que favorezcan la cohesión territorial, la creación de empleo y la fijación de población.

El presupuesto, según ha insistido, tiene un marcado carácter inversor con 25 millones en inversiones reales, lo que supone el 26 por ciento del total del presupuesto provincial, una cifra que refleja, ha reiterado, la apuesta decidida por la mejora de infraestructuras y la dinamización económica.

En este sentido ha apuntado que se incrementan los fondos propios destinados a Planes Provinciales, que alcanzan los seis millones de euros y que se elevan a más de nueve millones con la aportación de los ayuntamientos, permitiendo ejecutar inversiones prioritarias en infraestructuras y servicios básicos.

La cofinanciación de los Fondos de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León suma dos millones, uno aportado por el Gobierno regional, más otro entre la Diputación y los municipios de menos de 1.000 habitantes. También el Plan Sequía, dotado con 200.000 euros y las ayudas para la mejora de acuíferos contaminados dando respuesta a una de las principales preocupaciones del medio rural.

La Diputación vuelve a situar a las personas en el centro de la acción política destinando más del 20 % del presupuesto a Servicios Sociales y a las residencias provinciales, garantizando la prestación de servicios esenciales en todo el territorio.

Destacar las partidas de 3.100.000 euros para ayuda a domicilio, 80.000 euros en ayudas de urgencia social, 250.000 euros para gastos básicos de vivienda, y 333.800 euros para asociaciones del tercer sector.

Fondos europeos

Los fondos europeos siguen siendo una palanca clave para el desarrollo provincial con más de nueve millones de euros, destinados a proyectos estratégicos.

Destaca el Plan de Actuación Integrado Senda Sostenible que beneficiará a 12 municipios, con actuaciones de digitalización turística y recuperación del patrimonio, financiadas al 60 % por fondos europeos.

Se suma el Plan de Sostenibilidad Turística Celtiberia y el proyecto Construyendo Maderaula.

La red provincial de parques de bomberos continúa ampliándose con un presupuesto de 5,1 millones de euros.

El presupuesto contempla 625.000 euros para construir un nuevo parque, el refuerzo de la plantilla hasta alcanzar el medio centenar de efectivos y el convenio con el Ayuntamiento de Soria.

A ello se añade una subvención directa de la Junta de Castilla y León de un millón de euros para la lucha contra incendios, en zonas periurbanas con adquisición de maquinaria pesada, y 90.000 euros para la elaboración de Planes Contra Incendios en 50 localidades cofinanciados al 50 %.

Vivienda

La vivienda continúa siendo una prioridad, con más de un millón de euros destinados a políticas activas de acceso a la vivienda, una herramienta clave para asentar población, especialmente joven y ofrecer oportunidades reales en el medio rural.

Se incluyen partidas para la rehabilitación de viviendas municipales destinadas a alquiler social, ayudas para vivienda joven, para retirada de ruinas, para el programa Rehabitare en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Como novedad se incorpora una partida de 110.000 euros para bonificar con un 10 % las viviendas para jóvenes promovidas por la Junta reforzando la colaboración interadministrativa y facilitando el acceso a la vivienda en los municipios.

Personal

La Diputación cuenta con una plantilla de 436 profesionales, tras culminar el proceso de estabilización de 117 trabajadores y aprobar una Oferta Pública de Empleo de 46 plazas.

El Plan de Fomento al Empleo, está dotado con un millón de euros, y permitirá contratar a más de 240 desempleados además del refuerzo de las brigadas forestales

El apoyo a autónomos y micro pymes supera los 300.000 euros, dentro del Plan Soria y se complementa con convenios con FOES, la Cámara de Comercio, los Grupos de Acción Local y programas de emprendimiento.

Las ayudas a la natalidad alcanzan los 380.000 euros, además se mantienen las ayudas a becas de FP, comercio ambulante, bares, multiservicios, farmacias rurales, traspaso de negocios y sector de la resina.

En agricultura y desarrollo rural se refuerza la presencia de Soria en ferias agroalimentarias nacionales con 484.000 euros, incrementando en 100.000 euros esta partida y se apoya de forma específica a la apicultura, micología, ganadería autóctona y productos de calidad. La ayuda a vialidad invernal se incrementa hasta los 100.000 euros, para dar cobertura a material de lucha contra incendios.

En turismo se refuerza con el Plan Celtiberia, la promoción de las marcas como Soria ni te la imaginas y Soria es otra historia, la coordinación del eclipse solar de agosto, y una nueva partida de 200.000 euros, dentro del departamento de Cultura, para asentar las bases de un Plan Estratégico de proyección audiovisual.

Deporte

En deporte se mantienen los convenios con clubes, y se incrementan las ayudas a asociaciones y clubes, hasta los 300.000 euros, además de 207.000 euros para contratación de monitores deportivos.

PSOE rechaza

El Grupo de Diputados Socialistas ha votado en contra de los Presupuestos Provinciales para 2026 porque a su juicio estas cuentas presentadas por el equipo de gobierno del Partido Popular “no responden a las necesidades reales de los municipios ni de las personas, son poco ejecutables y han sido elaboradas sin diálogo” según ha detallado su portavoz, Esther Pérez, en el pleno extraordinario.

Pérez ha recordado que éste es el tercer año consecutivo en el que el PP presenta unos presupuestos calificados como ‘históricos’, pero cuya ejecución dista mucho de esa calificación.

“El papel lo aguanta casi todo, pero la realidad demuestra que no se ejecuta ni la mitad de lo aprobado”, ha señalado, poniendo como ejemplo que en 2024 la ejecución global fue del 48,89 por ciento y la de inversiones reales apenas alcanzaron el 27,21 por ciento.

“No se puede seguir vendiendo como histórico un presupuesto que luego se queda a medio camino. Presupuestar no es gobernar; gobernar es ejecutar y llegar a los pueblos.” ha señalado la portavoz

Desde su responsabilidad como principal grupo de la oposición, el PSOE ha presentado 22 propuestas concretas, cuantificadas en más de 10,7 millones de euros, dirigidas a reforzar los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos y luchar contra la despoblación. Sin embargo, las enmiendas fueron rechazadas en su totalidad.

Entre las principales propuestas socialistas destacan un plan ambicioso de vivienda, con 1,5 millones de euros para rehabilitación, accesibilidad, eficiencia energética, vivienda joven y movilización de vivienda vacía para alquiler asequible en los pueblos; la creación de una Red de Pueblos Cuidadores, dotada con 500.000 euros, para permitir que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus municipios con servicios de atención cercanos, la elaboración urgente del Plan Estratégico de Subvenciones, para cumplir la ley y garantizar transparencia y concurrencia competitiva y la renegociación real del Acuerdo Marco de Servicios Sociales con la Junta de Castilla y León, para que cada administración asuma la parte que le corresponde.

Pérez también ha cuestionado el procedimiento de tramitación presupuestaria, con plazos insuficientes para el análisis y sin margen real para la negociación.

“No se nos ha dado un borrador previo ni se ha querido pactar nada. El presupuesto que sale hoy es exactamente el mismo que entró”, ha apuntado.

Para el Grupo Socialista, el incremento presupuestario procede en gran medida de fondos del Estado y europeos, pero “los pueblos no ven reflejada esa mejora ni en servicios ni en inversiones”, lo que evidencia “una falta de rumbo y de planificación”.