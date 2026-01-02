La Diputación adjudica más de 2 millones para mejorar cuatro carreteras provinciales

Viernes, 02 Enero 2026 13:37

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado la adjudicación de diversas actuaciones incluidas en el Plan de Carreteras 2025, con una inversión global de 2.384.626 euros destinada a la mejora, ensanche y refuerzo del firme en cuatro carreteras provinciales que discurren por los municipios de Utrilla, Adealafuente, Paredesroyas, Talveila, Cubilla y Peroniel del Campo.

La Diputación Provincial de Soria continúa desarrollando su Plan Anual de Carreteras con nuevas actuaciones destinadas a la mejora y conservación de la red viaria provincial. En este marco, la Junta de Gobierno, presidida por Benito Serrano, ha aprobado esta semana la adjudicación de obras por un importe total de 2.384.626 euros en cuatro carreteras provinciales.

El presidente de la institución ha destacado que estas inversiones permitirán “reforzar el firme de las vías y garantizar el buen estado de las conexiones entre nuestros pueblos, mejorando la seguridad y la comodidad de los desplazamientos”.

La actuación de mayor presupuesto corresponde a las obras de cuñas de ensanche y refuerzo del firme en la carretera provincial CP.SO-P-3247, en un tramo de 7,2 kilómetros que conecta la SO-P-3002, en Utrilla, con la SO-P-3107. Incluida en el Plan de Carreteras 2025, la obra ha sido adjudicada a la empresa Alvalc S.A. por un importe de 1.058.616 euros, tras resultar la oferta más ventajosa entre las seis presentadas.

Asimismo, se ha adjudicado la obra número 3 del Plan de Carreteras 2025 en la carretera provincial SO-P-3215, que abarca un tramo de 9,7 kilómetros desde la SO-P-3003, en Adealafuente, hasta la propia SO-P-3215 por Paredesroyas. La empresa Nivelaciones ESAMA S.L. ejecutará los trabajos por un importe de 660.481 euros.

En la carretera provincial CP.SO-P-5223, en un tramo de 4,6 kilómetros que une la SO-P-5022, en Talveila, con la SO-P-5018, en Cubilla, se han presentado seis ofertas. Finalmente, las obras de cuñas de ensanche y refuerzo del firme se han adjudicado a Construcciones Beltrán Moñux S.L.U. por un precio de 387.326 euros.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación de las obras de mejora de la carretera provincial SO-P-2013, en un tramo de 2,1 kilómetros que discurre desde la N-234 hasta Peroniel del Campo. Los trabajos serán ejecutados por la UTE formada por Padecasa Obras S.A. y Servicio Hormisoria S.L., con un presupuesto de 278.200 euros.

A su vez, también en materia de obras, la Diputación de Soria ha aprobado la licitación de la obra de refuerzo del firme en la CP.SO-P- 1212, para un tramo de 6,3 kilómetros, que va de la SO-P-1001 en Almajano a la SO-P-1208 por Aldeahuela de Periañez. Esta obra cuenta con un presupuesto base de licitación de 449.000 euros.

Por otro lado, se han aprobado dos obras del Plan Diputación, una de ellas la obra de redes y pavimentación en la calle Los Balcones de San Pedro Manrique por 83.000 euros; y, la otra, par la mejora de abastecimiento y pavimentación en la calle La Pradera de Calatañazor por 50.000 euros.

Y, se ha adjudicado la obra del Plan Diputación número 187 que consiste en la pavimentación en Recuerda y Barrios a la empresa Construcciones Beltrán Moñux S.L.U. por 49.900 euros.

En otros asuntos, la Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado la contratación del servicio de suministro e instalación de multiplex autonómicos en distintos centros emisores de la provincia, con el objetivo de mejorar la cobertura de la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT). El contrato, que sale ahora a licitación, cuenta con un presupuesto base de 116.406 euros.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha subrayado la importancia de esta actuación al señalar que “esta medida es imprescindible para asegurar que todos nuestros pueblos dispongan de una cobertura de TDT adecuada, garantizando la igualdad de acceso a los medios de comunicación con independencia del lugar de residencia”.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado conceder una ampliación el plazo de ejecución del Parque de Bomberos en Arco de Jalón al medio propio TRAGSA hasta el 20 de febrero de 2026.

Y, por último, se ha aprobado la obra que se enmarca dentro del Plan de Obras Propias de 2025 en la que se llevará a cabo la instalación eléctrica parcial de baja tensión en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Soria con un presupuesto base de licitación de 148.461 euros.