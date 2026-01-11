El Fabril manda en solitario en grupo de Segunda RFEF del Numancia

Domingo, 11 Enero 2026 19:44

El Fabril, filial del Deportivo de la Coruña, se ha quedado sólo en el liderato del grupo I de Segunda RFEF, en una jornada donde el Numancia sólo ha podido arañar un empate y se ha alejado un poco más de la primera posición.

El Fabril ha iniciado la segunda vuelta en Segunda Federación como acabó la primera, con un triunfo, esta vez por 2-1 ante el Coruxo FC. Y lo ha hecho gracias a un gol materializado por Pablo Cortés en el tiempo de descuento.

Con este resultado, el filial deportivista suma 37 puntos, instalado al frente de la clasificación.

Quien ha fallado en esta jornada ha sido la Gimnástica Segoviana en su visita al filial del Burgos, que le ha ganado por tres goles a cero. Con ello el equipo de la capital del Acueducto es segundo en la clasificación, con 34 puntos, tres menos que el Fabril.

El Ourense ha ganado por la mínima (1-0) al Salamanca y el Bergantinos no ha podido pasar del empate sin goles frente al Real Ávila.

El Vetusta ha goleado (3-0) a la U.D. Sámano.

El Marino de Luanco ha ganado a domicilio (0-2) al Langreo y el Lealtad ha amarrado los puntos (3-1) frente a la Sarriana. El filial del Real Valladolid ha ganado 1-4 al Atlético Astorga.

El Numancia, con los resultados de la primera jornada de la segunda vuelta y el suyo propio, ha caído a la novena posición en la clasificación, con 28 puntos, marcando la frontera, con cinco punto sobre el Luanco, de los equipos que parecen llamados a luchar por salvar la categoría.

El equipo de Ángel Rodríguez está a nueve puntos del Fabril, líder; a ocho del Vetusta; a seis de la Gimnástica Segoviana; a dos del Bergantiños, su próximo rival en Los Pajaritos; y a uno del Salamanca, que marca al cierre de esta jornada la fase de promoción de ascenso a Primera RFEF.

Coruxo y Real Ávila, séptimo y octavo en la clasificación, tienen los mismos puntos que el Numancia: 28.