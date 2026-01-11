El Numancia sólo empata ante el Rayo Cantabría y continúa cuesta abajo

El Numancia continúa en caída libre y sólo ha podido arañar un empate, y gracias, en su visita al filial del Racing de Santander.

El equipo soriano, con poco fútbol, ha regresado de tierras cántabras con escaso botín para seguir manteniendo alguna aspiración de pelear la plaza directa a Primera RFEF, más si se tiene en cuenta la marcha de sus rivales directos, que una jornada más, siguen sumando de tres.

El Fabril, uno de los líderes de la categoría, ha ganado por dos goles a uno al Coruxo -a la espera del Burgos B-Segoviana de esta tarde- y el filial del Oviedo ha goleado (3-0) al Sámano. El filial del Depor tiene ya nueve puntos de ventaja sobre el Numancia y el Vetusta, ocho, frente a un Numancia que suma apenas 28 en 18 jornadas de competición.

En un mes de competición, con las vacaciones navideñas de por medio, el Numancia se ha desinflado totalmente, cuando parecía que estaba a punto de culminar su remontada en lo más alto de la clasificación.

En Santander, en la ciudad deportiva del Racing, el equipo ha dado una pobre imagen. En la primera parte ha sido incapaz de rematar a puerta con cierta intención. Y de la segunda, ha reflejado una mejoría durante cuarto de hora, que tampoco se ha reflejado en el marcador. Podia haber sido peor, porque el filial del Racing ha tenido la ocasión más clara cuando apenas quedaba cuarto de hora para el pitido final. El guardameta Miguel Ángel, con una estirada a su palo izquierdo, ha evitado la derrota.

El Numancia tiene más que complicado aspirar a la primera plaza y tendrá que pensar en hacer méritos para ser un equipo de promoción. No está, por lo visto en tierras cántabras, la cosa fácil. O se genera más fútbol o no habrá milagro.