La Gimnástica Segoviana destituye a Iñaki Bea como entrenador

Martes, 13 Enero 2026 20:12

La Gimnástica Segoviana ha destituido a Iñaki Bea como entrenador, tras la derrota del equipo en su visita al filial del Real Burgos, que ha culminado una mala racha de resultados.

El club ha agradecido en su página web al entrenador vasco y ex entrenador del Numancia el trabajo realizado durante la primera vuelta del campeonato y le ha deseado mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales.

Desde mañana los encargados de dirigir la plantilla, de manera transitoria, serán el técnico de la casa, Ricardo de Andrés y Nacho Gonzalo.

El equipo azulgrana ocupa actualmente la tercera posición de la tabla, a tres puntos del líder Fabril, pero la dinámica reciente había encendido las alarmas.

El equipo segoviano ha conseguido dos victorias en los últimos seis partidos, ha ofrecido una imagen de juego irregular y hay posibles discrepancias entre cuerpo técnico y plantilla, lo que ha motivado, según la prensa segoviana, la decisión de la directiva

Ricardo de Andrés tomará las riendas del primer equipo de manera interina y se sentará en el banquillo este domingo, cuando la Segoviana reciba en La Albuera al Rayo Cantabria.