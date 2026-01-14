El futbolista italiano Danese, primera baja del Numancia en mercado de invierno

Miércoles, 14 Enero 2026 15:17

El futbolista italiano Fabrizio Danese es la primera baja en la plantilla numantina en el mercado de invierno, que permanecerá abierto hasta el 2 de febrero.

El Numancia ha agradecido hoy al central zurdo italiano su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el año en el que ha permanecido en la disciplina numantina, y le ha deseado los mejores éxitos en su futuro, tanto a nivel deportivo como personal.

Danese (Roma, 26 de junio de 1995) llegó al Numancia en el mercado de invierno de 2025, con un acuerdo para defender la camiseta rojilla en lo que restaba de temporada y una más, hasta junio de 2026.

Danese llegó a Soria con amplia experiencia en Primera Federación en las filas de la A. D. Ceuta, U. E. Cornellá y Eldense, equipo con el que ascendió a Primera RFEF en la campaña 21-22.

La temporada 23-24 jugó 33 partidos con el equipo ceutí y jugó play off de ascenso a Segunda división.

La ventana de fichajes de invierno de LaLiga 2025/2026 cerrará el 2 de febrero de 2026, por lo que aún tiene tiempo el Numancia para más incorporaciones o bajas.

El club numantino ha expresado su intención de sondear el mercado para reforzar la plantilla.

Los ecuatorianos Quiñónez y Peralta ya están inscritos para defender los colores numantinos en la segunda vuelta del campeonato

En el último mercado de invierno llegaron a la plantilla rojilla Carlos González, Danese, Mendibe y Marc Fuentes y causaron baja Aitor Seguín, Fabio Conte y Rementería.